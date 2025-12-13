FREEMAIL
TJEDAN ISKRENOSTI /

Pogledajte prvu epizodu 'Života u balansu': Luka Veljković kreće na put velike promjene

Pogledajte prvu epizodu 'Života u balansu': Luka Veljković kreće na put velike promjene
Foto:

'Debela stvarnost' donosi početak obračuna s navikama, strahovima i uvjerenjima koje smo godinama gurali pod tepih. Ovo nije emisija o dijeti. Ovo je emisija o svim borbama koje počinju u glavi - i o tome što se dogodi kada se zastor jednom zauvijek podigne

13.12.2025.
10:02
Magazin.hr
U prvoj epizodi serijala ‘'Život u balansu'’ kreće putovanje koje otvara jedno od najvećih, a najtiših pitanja našeg društva - pretilost. Kroz snažne vizualne kontraste, intimne ispovijesti i oštre rečenice stručnjaka, epizoda ruši uljuljkane mitove o “dobrom apetitu” i kulturi u kojoj je odbiti hranu veći problem nego priznati da imaš poteškoća.

Luka Veljković, naš glavni protagonist, ulazi u priču ne samo kao kandidat nego i kao ogledalo generacije koja je odrasla pod pritiskom vaga, komentara, tradicije i obaveznog “uzmi još”.

Trener i tim stručnjaka vode nas kroz emocionalne i zdravstvene razloge zbog kojih je Hrvatska među najdebljim državama Europe - i zašto se o tome i dalje premalo govori.

“Debela stvarnost” donosi početak obračuna s navikama, strahovima i uvjerenjima koje smo godinama gurali pod tepih. Ovo nije emisija o dijeti. Ovo je emisija o svim borbama koje počinju u glavi - i o tome što se dogodi kada se zastor jednom zauvijek podigne.

Serijal pratite na službenom YouTube kanalu RTL-a.

život U BalansuLuka VeljkoviĆPretilost
