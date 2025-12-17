Nevjerojatna blamaža na suđenju Dekaniću: Sve stalo zbog krivog broja šasije

NAIME, ŠTO SE DOGODILO... /

Nevjerojatna situacija na nastavku suđenja Damiru Dekaniću, bivšem županu Vukovarsko-srijemske županije, i ostalima optuženima za lažno prikazivanje prometne nesreće.

Prometni vještak trebao je iznijeti podatke o točnoj težini na sjedalima vozila potrebnoj da bi se aktivirali senzori zatezača sigurnosnih pojaseva i zračni jastuci automobila. No informacije važne za utvrđivanje broja osoba koje su se nalazile u automobilu javnost danas nije doznala jer je proizvođaču poslan – pogrešan broj šasije.

Prema optužnici, Dekanić je prije tri i pol godine pod utjecajem alkohola službenim automobilom prouzročio prometnu nesreću kod Cerne, a USKOK navodi i da je potom pokušao izbjeći odgovornost i lažirati okolnosti nesreće tako da ispadne da je vozilom upravljao njegov rođak, a ne on.

Robert Spudić, prometni vještak, objasnio je pogrešku: „Naime, što se dogodilo, ja sam prepisao broj šasije iz naloga suda, gdje se dogodila tiskarska greška, lapsus calami, gdje je umjesto slovne oznake K pisan broj 4.“

Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića, naveo je: „Traži se točan podatak koja je težina potrebna da bi se aktivirali senzori zračnih jastuka i opterećenosti sjedala, a samim tim i aktivacija sigurnosnih pojaseva u vozilu, s obzirom na to da je sama optužnica koncipirana tako da je u trenutku prometne nesreće vozilom upravljala jedna osoba, odnosno da se u trenutku prometne nesreće u vozilu nalazila samo jedna osoba.“