'ODGOVORNO TVRDIM...' /

Ravnatelj KBC-a Osijek oglasio se o slučaju dječjeg psihijatra i liječnika koji ga je prijavio

Ravnatelj KBC-a Osijek oglasio se o slučaju dječjeg psihijatra i liječnika koji ga je prijavio
Foto: Rtl Danas

Ravnatelj bolnice Krunoslav Šego u izjavi za RTL Danas kaže da bolnica od početka surađuje sa nadležnim institucijama

17.12.2025.
19:15
danas.hr
Rtl Danas
S ponašanjem uhićenog dječjeg psihijatra iz Osijeka, kojeg se sumnjiči za drogiranje i bludne radnje nad maloljetnicima, ravnateljstvo tamošnjeg KBC-a je bilo upoznato još u srpnju. Iz bolnice tvrde - protiv njega smo pokrenuli disciplinski postupak. 

Pred kamere RTL-a Danas sada su prvi put stali iz osječkog KBC-a.

Ravnatelj bolnice, Krunoslav Šego, je rekao: "KBC Osijek od početka istražnih radnji - a to je vrlo lako provjerljivo iz svih naših dokumenata i korespodencije - usko komunicira sa svim nadležnim institucijama. Rekao bih još nešto: u dijelu medija su se pojavile insinuacije da je jedan od kolega sa istoga zavoda - koji je upozorio na neke nepravilnosti - dobio otkaz zbog te svoje prijave. On je dobio otkaz, to odgovorno tvrdim, zbog sasvim drugih razloga." 

