Psihijatra iz Osijeka prijavio kolega i dobio otkaz? Za RTL Danas tvrdi: 'Usnama im je dodirivao uho'

Dječji psihijatar iz Osijeka, uhićen je zbog sumnje da se od 2016. do 2019. u KBC-u Osijek prema četiri tada maloljetna pacijenata ponašao neprimjereno, da ih je dodirivao ih po tijelu i davao im drogu na konzumaciju.

Terete ga za četiri kaznena djela: povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Da postoje ovakve sumnje, bolnicu je obavijestio liječnik koji je tada radio u KBC-u kao specijalist psihijatrije, Stanislav Rogulja koji kaže: "To sam osobno prijavio ravnateljstvu, opisao te situacije, te sam bio zgrožen njivom inertnošću i nereagiranjem.

Dopis poslao ravnatelju

U dopisu poslanom ravnateljstvu bolnice 25. srpnja piše kako je uhićeni psihijatar "koristi moralno upitne metode liječenja u kojima ulazi u individualni prostor malodobnih pacijenata, pacijente dodiruje, drži im svoje ruke u krilu, kleči pored njih".

U međuvremenu je Stanislav Rogulja dobio otkaz i kaže da se to dogodilo upravo zbog prozivanja.

On je dobio devet opomena pred otkaz, s bolnicom vodi radni spor, a u međuvremenu se zaposlio u jednom Domu zdravlja kao liječnik obiteljske medicine.

Rogulja nastavlja: "Znači ranjive skupine djevojaka u dobi od 15 do 18 godina, gdje je on njima ulazio u prostor, da im je usnama dodirivao uho, da im je držao svoje ruke u njihovom krilu..."

Mučna ispovijest majke

Prvi puta o ponašanju ovog liječnika javnost je čula sredinom rujna, kada je Telegram objavio ispovijest majke maloljetnog pacijenta koja tvrdi kako ju je uhićeni psihijatar više puta snažno udario po glavi njezina 16 godišnjeg sina, te ga vrijeđao i omalovažavao.

Bolnica odbija tvrdnje da je liječnik Rogulja dobio otkaz zbog prozivanja uhićenog psihijatara. Na pitanje što su točno poduzeli od kraja srpnja, kada su doznali za ponašanje liječnika do danas tvrde da su proslijedili su obavijest na daljnje postupanje.

Bolnica: 'Otkaz Rogulji nema veze s prijavom'

"Te je pokrenut disciplinski postupak, a slučaj je, kako ste i sami naveli, prijavljen policiji. Kao što smo naveli, razlozi otkaza nemaju veze s prijavom uhićenog liječnika niti su uzročno-posljedično vezani s ovim slučajem", objavili su.

Jučer su izvijestili da je uhićeni psihijatar udaljen s posla - međutim danas ne odgovaraju kada. Prema medijskim napisima - ondje je radio sve do dana prije uhićenja. Pitali smo i bolnicu je li od kraja srpnja - kada su doznali optužbe na njegov račun - imao izravan kontakt s pacijentima, nisu odgovorili. Iz Udruge Centar za mir i nenasilje podsjećaju da je u istoj bolnici bio i slučaj ginekologa - silovatelja.

Natalija Havelka, izvršna direktorica Centra za mir i nenasilje Osijek, rekla je: "On je tijekom 2021. godine silovao pacijenticu u krugu bolnice. On je neometano radio na svojem radnom mjestu sve do rujna 2024."

Iz Ministarstva zdravstva tvrde da dosad nisu zaprimljene pritužbe na rad uhićenog psihijatra iako pomno prate medijsko izvještavanje.