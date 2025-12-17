Ulaznice za Mundijal vrtoglave, Hrvati u komentarima brutalni: 'Bogati gledaju bogate'
U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?'. Ovo su vaši odgovori
FIFA, Međunarodna nogometna federacija odgovorila je na kritike zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo iduće godine. I to uvođenjem nove cjenovne kategorije od 60 dolara, koje će se moći kupiti za sve 104 utakmice, uključujući i finalni dvoboj. No riječ je o tek petstotinjak ulaznica po utakmici.
FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine. Ovaj potez dolazi nakon što su navijači bili šokirani, bijesni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze, dok su ulaznice za finale bile i više od osam tisuća dolara.
A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?". Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr-a.
Vaši odgovori
"Zato što ljudi imaju novca da ih kupe", smatra Daniel Spajić.
Domagoj Baniček smatra da organizatori nisu ciljali na platežnu moć Hrvata: "Zato jer Zapad bolje živi".
Lidija Novak pak smatra da će bez obzira na cijenu uvijek biti onih koji će ulaznice moći platiti: "Skupo je sve za one koji si to ne mogu priuštiti".
"U samim počecima nogomet su igrali siromasi, a gledali bogataši. Onda su igrali bogataši, a gledali siromasi. Sada bogati gledaju bogate kako se loptaju", napominje Ivan Perković Bartuluzzi.
"Nisu karte skupe – život je poskupio. Inflacija i rast cijena hrane i osnovnih troškova srušili su kupovnu moć, dok plaće to nisu pratile. Uz to, mali sektori gospodarstva i poduzetništva ne mogu se mjeriti s velikim poduzećima ni po prihodima ni po mogućnosti formiranja cijena, a teret svega na kraju snose građani", smatra Krunoslav Cook.
Mira Zvijerac ipak ima jasnu računicu: "Zato što netko želi dobro zaraditi na tom jer tko ima namjeru ići, taj će i da plati".
