Ulaznice za Mundijal vrtoglave, Hrvati u komentarima brutalni: 'Bogati gledaju bogate'

FIFA, Međunarodna nogometna federacija odgovorila je na kritike zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo iduće godine. I to uvođenjem nove cjenovne kategorije od 60 dolara, koje će se moći kupiti za sve 104 utakmice, uključujući i finalni dvoboj. No riječ je o tek petstotinjak ulaznica po utakmici.

FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine. Ovaj potez dolazi nakon što su navijači bili šokirani, bijesni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze, dok su ulaznice za finale bile i više od osam tisuća dolara.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?". Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr-a.

Vaši odgovori

"Zato što ljudi imaju novca da ih kupe", smatra Daniel Spajić.

Domagoj Baniček smatra da organizatori nisu ciljali na platežnu moć Hrvata: "Zato jer Zapad bolje živi".

Lidija Novak pak smatra da će bez obzira na cijenu uvijek biti onih koji će ulaznice moći platiti: "Skupo je sve za one koji si to ne mogu priuštiti".

"U samim počecima nogomet su igrali siromasi, a gledali bogataši. Onda su igrali bogataši, a gledali siromasi. Sada bogati gledaju bogate kako se loptaju", napominje Ivan Perković Bartuluzzi.

"Nisu karte skupe – život je poskupio. Inflacija i rast cijena hrane i osnovnih troškova srušili su kupovnu moć, dok plaće to nisu pratile. Uz to, mali sektori gospodarstva i poduzetništva ne mogu se mjeriti s velikim poduzećima ni po prihodima ni po mogućnosti formiranja cijena, a teret svega na kraju snose građani", smatra Krunoslav Cook.

Mira Zvijerac ipak ima jasnu računicu: "Zato što netko želi dobro zaraditi na tom jer tko ima namjeru ići, taj će i da plati".

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Ladić o ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026. godine