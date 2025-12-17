FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITALI SMO VAS /

Ulaznice za Mundijal vrtoglave, Hrvati u komentarima brutalni: 'Bogati gledaju bogate'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?'. Ovo su vaši odgovori

17.12.2025.
17:33
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FIFA, Međunarodna nogometna federacija odgovorila je na kritike zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo iduće godine. I to uvođenjem nove cjenovne kategorije od 60 dolara, koje će se moći kupiti za sve 104 utakmice, uključujući i finalni dvoboj. No riječ je o tek petstotinjak ulaznica po utakmici. 

FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine. Ovaj potez dolazi nakon što su navijači bili šokirani, bijesni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze, dok su ulaznice za finale bile i više od osam tisuća dolara. 

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što mislite zbog čega su karte za Svjetsko prvenstvo 2026. toliko skupe?". Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr-a. 

Vaši odgovori

"Zato što ljudi imaju novca da ih kupe", smatra Daniel Spajić. 

Domagoj Baniček smatra da organizatori nisu ciljali na platežnu moć Hrvata: "Zato jer Zapad bolje živi". 

Lidija Novak pak smatra da će bez obzira na cijenu uvijek biti onih koji će ulaznice moći platiti: "Skupo je sve za one koji si to ne mogu priuštiti". 

"U samim počecima nogomet su igrali siromasi, a gledali bogataši. Onda su igrali bogataši, a gledali siromasi. Sada bogati gledaju bogate kako se loptaju", napominje Ivan Perković Bartuluzzi. 

"Nisu karte skupe – život je poskupio. Inflacija i rast cijena hrane i osnovnih troškova srušili su kupovnu moć, dok plaće to nisu pratile. Uz to, mali sektori gospodarstva i poduzetništva ne mogu se mjeriti s velikim poduzećima ni po prihodima ni po mogućnosti formiranja cijena, a teret svega na kraju snose građani", smatra Krunoslav Cook. 

Mira Zvijerac ipak ima jasnu računicu: "Zato što netko želi dobro zaraditi na tom jer tko ima namjeru ići, taj će i da plati". 

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Ladić o ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026. godine

FifaSvjetsko PrvenstvoNogometKarteVatreni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITALI SMO VAS /
Ulaznice za Mundijal vrtoglave, Hrvati u komentarima brutalni: 'Bogati gledaju bogate'