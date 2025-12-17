Ovaj motocikl prošao je najtežu utrku na svijetu! Loris nam je objasnio sve karakteristike

KAKVA PILA /

Lorisu Majcanu najveći je uspjeh nastup na najopasnijoj utrci na svijetu, utrci Isle of Man TT. 118 godina kasnije i dalje se održava i to je najprestižnija, najbrža, najekstremnija i najopasnija utrka na svijetu", priča nam Loris Majcan koji od malih nogu sanja nastup na toj utrci i prošle godine taj si je san ostvario.

Razgovor s Majcanom pogledajte OVDJE, a u ovom videu Loris nam je objasnio sve karakteristike svoje mašine te nam pokazao zanimljive fotografije sa svoga pohoda na Isle of Man.