KAKVA PILA /

Ovaj motocikl prošao je najtežu utrku na svijetu! Loris nam je objasnio sve karakteristike

Lorisu Majcanu najveći je uspjeh nastup na najopasnijoj utrci na svijetu, utrci Isle of Man TT. 118 godina kasnije i dalje se održava i to je najprestižnija, najbrža, najekstremnija i najopasnija utrka na svijetu", priča nam Loris Majcan koji od malih nogu sanja nastup na toj utrci i prošle godine taj si je san ostvario. 

Razgovor s Majcanom pogledajte OVDJE, a u ovom videu Loris nam je objasnio sve karakteristike svoje mašine te nam pokazao zanimljive fotografije sa svoga pohoda na Isle of Man.

17.12.2025.
12:54
Dominik Franculić
