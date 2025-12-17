Slavna skijašica javila se iz bolnice nakon strašnog pada: 'Sretna sam što mogu pomicati tijelo'

Švicarska skijaška zvijezda i dvostruka olimpijska pobjednica, Michelle Gisin, oglasila se na Instagramu prvi put nakon teškog pada na treningu spusta u St. Moritzu. Svojom objavom dirnula je brojne obožavatelje i unijela dozu optimizma unatoč ozbiljnosti ozljeda.

Na fotografiji iz bolničkog hodnika, 32-godišnja Gisin pozira s osmijehom i podignutim palcem, unatoč vidljivim posljedicama pada, longeti na lijevom koljenu te zavojima na ruci i vratu. U emotivnoj poruci zahvalila je medicinskom osoblju i svima koji su joj pomogli. "Dobivam toliko puno ljubavi. Teško je izraziti koliko sam zahvalna... Imala sam puno sreće i sretna sam što još uvijek mogu pomicati cijelo tijelo", napisala je Gisin. Najavila je i treću operaciju koja je čeka tijekom vikenda, nakon čega je poručila: "Jedini put je prema gore."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova objava uslijedila je nakon stravičnog pada 11. prosinca, kada je Gisin helikopterom prevezena u bolnicu. Liječnici su utvrdili ozljede vratne kralježnice i desnog zapešća, koje su već uspješno operirane, te puknuće prednjeg križnog i medijalnog kolateralnog ligamenta u lijevom koljenu. Zbog težine ozljeda, upitan je njezin nastup u ostatku sezone, kao i na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Sve o skijanju pratite na portalu Net.hr!

Njezina hrabrost i pozitivan duh oduševili su pratitelje, koji su objavu preplavili porukama podrške. Komentari poput "Volimo te, Michelle! Ostani jaka" i "Želimo ti brz oporavak" stižu od fanova iz cijelog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?