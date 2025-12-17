Puca li suradnja u ikonskoj momčadi? Bivši šef Ferrarija poslao znakovitu poruku o Hamiltonu

Iako je sezona Formule 1 završena i fokus se službeno prebacio na novu godinu, u Ferrariju daleko od toga da vlada mir. Nakon rezultatski razočaravajuće kampanje, u Maranellu se sve glasnije propituje smjer momčadi, a u tu je raspravu sada ušao i Maurizio Arrivabene, bivši prvi čovjek Ferrarijeve F1 momčadi.

Njegove riječi posebno su zanimljive jer se tiču Lewisa Hamiltona, sedmerostrukog svjetskog prvaka koji je uoči sezone 2025. stigao u Ferrari kao projekt koji bi trebao vratiti naslov u Maranello, ali čija se prilagodba zasad pokazala znatno težom nego što se očekivalo.

Tijekom sezone Hamilton je javno priznao da se snažno uključio u unutarnje procese momčadi. Nakon nekoliko prvih utrka, ali i kasnije tijekom ljeta, Britanac je slao opsežne dokumente Ferrarijevom vodstvu, u kojima je iznosio primjedbe i prijedloge vezane uz razvoj bolida.

Govorio je o motoru, prednjem i stražnjem ovjesu, ali i o općim problemima koje osjeća u vožnji. Održao je niz sastanaka s ključnim ljudima momčadi, uključujući Freda Vasseura i tehnički sektor, s jasnom namjerom da ubrza napredak.

No, prema Arrivabeneu, upravo tu leži potencijalni problem.

Bivši šef Ferrarija usporedio je Hamiltonovu situaciju s razdobljem kada je za momčad vozio Sebastian Vettel (2015. – 2020.).

„I Vettel je slao slične dosjee. Pisao je, govorio i dijelio svoje ideje“, rekao je Arrivabene, ne skrivajući skepsu. Njegova ocjena bila je oštra, takvi dokumenti, prema njemu, dugoročno nisu donijeli korist.

Posebno je naglasio granicu koju, po njegovu mišljenju, vozač ne bi smio prijeći.

„Kad vozač počne glumiti inženjera, to je znak da je priča praktički završena“, poručio je Arrivabene.

Prema njegovom tumačenju, vozač može dati vrijedan osjećaj s piste, ali detaljni tehnički razvoj mora ostati u rukama inženjera. Simulator i povratne informacije s utrka važni su alati, no dubinski tehnički problemi zahtijevaju stručni rad u tvornici.

Arrivabene smatra da se Ferrari i ranije opekao kada je dopustio da se uloge previše isprepletu i upozorava da se isti scenarij ne bi smio ponoviti.

S druge strane, iz aktualne Ferrarijeve strukture dolaze umirujuće poruke. Šef inženjeringa na stazi Matteo Togninalli nedavno je izjavio da je Hamiltonov odnos s momčadi znatno stabilniji nego što se izvana čini, sugerirajući da su razlike u mišljenjima dio normalnog procesa prilagodbe.

Jedno je sigurno, Hamiltonov dolazak u Ferrari prevelik je projekt da bi se lako odustalo, ali i previše simboličan da bi se ignorirali znakovi nesklada.

