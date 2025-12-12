Nizozemski superkompjuter otkrio budućeg F1 prvaka 2026.: Odgovor će vas iznenaditi

Iako je sezona Formule 1 tek završila posljednjom utrkom u Abu Dhabiju, rasprave o tome tko će dominirati sljedećim razdobljem već su se rasplamsale. Lando Norris okrunio se svojim prvim naslovom i time postao 11. Britanac koji je osvojio svjetsko prvenstvo, prekidajući višegodišnji niz Maxa Verstappena za samo dva boda.

No, dok se još uvijek analiziraju ključni trenuci ovogodišnje borbe za naslov, pogled se sve više okreće prema 2026. godini koja donosi najradikalnije tehničke promjene u posljednjem desetljeću.

Upravo zato posebnu pažnju privukla je nova, ambiciozna prognoza nizozemskog superkompjutera, razvijenog u suradnji s platformom JeffBet. Algoritam, temeljen na simulacijama tisuća virtualnih sezona, dao je odgovor koji je iznenadio mnoge.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Foto: Jeffbet

Prema projekciji, George Russell bit će novi svjetski prvak 2026. godine, i to s prednošću od 15 bodova ispred Maxa Verstappena. U istoj simulaciji, aktualni prvak Lando Norris pao je na treće mjesto, dok je mladi Mercedesov talent Kimi Antonelli prognoziran kao četvrti najbolji vozač nadolazeće ere.

Još zanimljivije, konstruktorska slika također doživljava potres. Mercedes se vraća na vrh, ispred McLarena i Red Bulla, dok je prognoza posebno optimistična za Aston Martin, navodno potaknut dolaskom genijalnog Adriana Neweya. Ferrari, prema istoj analizi, ulazi u novu krizu i očekuje se da će se spustiti izvan borbe za vrh.

Na začelju, novi sudionici Cadillac prema superkompjuteru mogli bi imati težak ulazak u svijet Formule 1, bez osvojenih bodova za Valtterija Bottasa i Sergija Péreza.

Ovakva predviđanja nisu u potpunoj suprotnosti s optimizmom koji već mjesecima dopire iz Brackleyja. Russell je ranije ove godine naglasio da se Mercedes osjeća neuobičajeno sigurnim po pitanju nove generacije F1 bolida:

“U svijetu Formule 1, 2026. stiže brže nego što mislite. Ekipa ima golemo iskustvo iz 2014., iz Formule E, iz Hypercar programa. Sve to nam daje uvjerenje da ćemo imati iznimno snažan paket.”

Posebno je pohvalio rad Mercedes High Performance Powertrains odjela i partnera Petronasa na novom gorivu, istaknuvši da se svi osjećaju “iznimno ohrabreno” za početak nove ere F1.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zaključila SP u stilu: Uvjerljiva pobjeda nad Kinom za 25. mjesto