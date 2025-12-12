Španjolci nakon što su saznali da je Livaković odbio braniti: 'To je zaraza modernog nogometa'

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković odbija braniti za Gironu jer želi otići iz tog španjolskog prvoligaša tijekom zime, rekao je u četvrtak Gironin trener Michel Sanchez.

Livaković, 30-godišnji reprezentativac Hrvatske, došao je ljetos u Kataloniju iz turskog Fenerbahčea jer nije bio zadovoljan minutažom.

"Razgovarao sam s njim čim je stigao. Pokazao sam mu video te smo pričali o tehničkim, taktičkim, fizičkim i mentalnim kvalitetama koje trebam od vratara, i u napadu i u obrani", objasnio je Michel na konferenciji za medije uoči današnje prvenstvene utakmice s Real Sociedadom.

Livaković je došao u Gironu nakon što su već bila odigrana tri kola španjolskog prvenstva, tijekom kojih je branio 33-godišnji Argentinac Paulo Gazzaniga.

"Rekao sam mu da smo usred natjecateljske sezone i da postoji proces koji on treba slijediti, nije niti jezik poznavao. Već smo znali da je Gazzaniga griješio, ali Livaković se morao natjecati za tu poziciju. On je vrlo dobar vratar, ali mu treba vremena da shvati igru, jezik i stil igre. Kada taj proces počne tijekom sezone, teško je, jer smo primjerice izgubili 0-4 od Levantea, a on nije bio spreman igrati, iako su ljudi mislili da jest", ispričao je Michel.

Girona je krajem rujna bila poražena kod kuće od Levantea, a Livaković se nadao biti među vratnicama, nakon što je ostao na klupi u prethodnoj utakmici sa Celtom Vigo (1-1).

"Razgovarao je sa mnom tog dana. On je uistinu fantastičan tip, ali njegov vremenski plan i ciljevi su drugačiji od onih koje ima Girona. Ovo što sada govorim jest privatna stvar, ali govorim ju jer navijači moraju znati što je istina. Ja sam ga zamolio za strpljenje, ali on ga nema jer želi igrati na Svjetskom prvenstvu", rekao je trener.

Livaković je iz kola u kolo ostajao na klupi, a Svjetsko prvenstvo počinje za šest mjeseci, zbog čega bi mogao izgubiti mjesto prvog vratara reprezentacije ili doći u SAD nespreman. Skoro je došlo do debija, ali ga je Livaković odbio. Naime, Gironin strateg je rekao kako je Livakovića htio postaviti među vratnice prije tjedan dana u utakmici 2. kola Kupa protiv trećeligaša Ourensea, ali da je hrvatski vratar odbio zaigrati u toj utakmici.

"Ja sam htio da Livaković brani u Kupu, ali on je to odbio, pa je Paulo Gazzaniga igrao bolestan, a ja nisam imao na raspolaganju drugog vratara. Rekao mi je da ne želi igrati, jer ukoliko zaigra u toj utakmici neće moći otići iz Girone tijekom zime", izjavio je Michel kojem je ozlijeđen treći vratar Vladislav Krapivcov.

Livaković je, naime, već branio ove sezone za Fenerbahče pa bi ga jedan nastup za Gironu onemogućio da brani i za potencijalno treći klub u istoj sezoni. A Livaković, uvidjevši da ne brani u prvenstvu, želi pronaći novi klub u kojem će braniti u drugom dijelu sezone.

"Rekao mi je zapravo da želi braniti na Svjetskom prvenstvu, a ne za Gironu. Izrazio je želju da ode", rekao je trener.

U gradu Ourenseu, na sjeveru Španjolske, Livaković je tako ostao na klupi, a branio je Gazzaniga. Girona je izgubila s 1-2 i oprostila se od Kupa.

"Nadam se da ćemo tijekom zimskog prijelaznog roka pronaći neko rješenje. Ili će doći novi vratar ili će on ostati ovdje", izjavio je Michel.

Livaković bi tako mogao otići bez ijednog nastupa za Gironu. Ode li, vratit će se u Fenerbahče koji ga je posudio Kataloncima do kraja sezone. Odande bi pak mogao biti proslijeđen u neki novi klub, a među favoritima su zagrebački Dinamo i talijanska Genoa. Livakovićevo odbijanje ulaska u igru prokomentirali su i španjolski mediji koji su pohvalili Michela za istup u javnosti, a Livakovićev potez nazvali zarazom modernog nogometa. Tako je Marca navela kako "nogometaši nastupaju u dvije istovremene utakmice: u klubu i u onoj svoje karijere. Svjetsko prvenstvo, ugovor, reprezentacija, klauzule, FIFA rangiranje ili fizičko opterećenje dio su jednadžbe koja je oduvijek postojala, ali koja sada više nego ikad oblikuje svakodnevicu, a Livaković je samo još jedan. Vidljiv slučaj, ali ne izuzetak".

