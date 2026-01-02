Zašto minuta na traci za trčanje traje poput vječnosti? Znanost ima odgovor na ovaj fenomen

Ako vam se ikada učinilo da vrijeme na traci za trčanje prolazi nepodnošljivo sporo, niste jedini i niste to umislili. Znanstvenici su sada potvrdili da trčanje doista mijenja našu percepciju vremena, zbog čega često imamo osjećaj da vježbamo dulje nego što to stvarno činimo.

Kognitivni napor iskrivljuje osjećaj za vrijeme

U novom istraživanju, znanstvenici su zatražili od dvadeset i dva sudionika da promatraju sliku na ekranu dvije sekunde, a zatim procijene je li sljedeća slika prikazana jednako dugo. Zadatak je izvođen u različitim uvjetima, uključujući stajanje na mjestu, hodanje unatrag i trčanje na traci.

Analiza je otkrila da su sudionici, dok su trčali, precjenjivali protok vremena za otprilike devet posto. To konkretno znači da ono što se tijekom trčanja u teretani čini kao puna minuta, u stvarnosti odgovara trajanju od samo 54,6 sekundi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nije sve u otkucajima srca

Prethodna istraživanja sugerirala su da je ovaj fenomen povezan s ubrzanim radom srca tijekom vježbanja. Međutim, nova studija ukazuje na to da je učinak uglavnom potaknut velikom količinom snage mozga potrebne za upravljanje ravnotežom i koordinacijom nužnom za trčanje.

Tim s Talijanskog instituta za tehnologiju, predvođen Tommasom Bartolinijem, objavio je nalaze u časopisu Scientific Reports. Otkrili su da, dok je trčanje navelo sudionike da precijene vrijeme za devet posto, hodanje unatrag također je uzrokovalo sličnu distorziju od sedam posto. Iako je trčanje znatno više podiglo broj otkucaja srca nego hodanje unatrag, iskrivljenje vremena bilo je gotovo identično. To snažno sugerira da učinak nije vođen fiziološkim naporom, već kognitivnim naporom potrebnim za kontrolu pokreta.

"Rezultati trenutne studije sugeriraju da bismo trebali biti vrlo oprezni u tumačenju pristranosti u percepciji vremena tijekom tjelesnih aktivnosti kao odraza fizioloških promjena", napisali su istraživači.

Vrijeme leti kada se zabavljamo

Ovaj fenomen nije ograničen samo na vježbanje. Naša subjektivna percepcija trajanja događaja često se ne podudara s njihovim stvarnim fizičkim trajanjem. To uključuje svakodnevna iskustva poput čekanja autobusa ili podgrijavanja obroka u mikrovalnoj pećnici, što se obično čini duljim nego što jest, piše Daily Mail.

S druge strane, poznato je da vrijeme "leti", na primjer, kada se zabavljate ili ste na odmoru. Druga istraživanja potvrdila su da nam se čini da praznici poput Božića dolaze sve brže svake godine. Analiza provedena na više od tisuću ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu i šesto ljudi u Iraku pokazala je da je 70, odnosno 76 posto ljudi izjavilo da im se čini kako Božić ili Ramazan dolaze brže svake godine. Vjerojatnost za takav doživljaj bila je veća ako su više obraćali pažnju na vrijeme ili su imali izraženiju ljubav prema blagdanima.

Ova istraživanja jasno pokazuju da naša percepcija vremena nije nepromjenjiva, već na nju snažno utječe i naše fizičko i mentalno stanje. Stoga, idući put kad se popnete na traku za trčanje i minute se počnu činiti kao sati, sjetite se da je za taj osjećaj odgovoran vaš mozak koji naporno radi, a ne samo sat na zidu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo