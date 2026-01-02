Šef zagrebačkih vatrogasaca otkrio što ubija u klubovima: 'Tisuće ljudi je tako poginulo'

SMRTONOSNA KLOPKA /

Dok švicarske vlasti traže odgovore nakon stravične tragedije, za hrvatske vatrogasce sve ovo što se dogodilo nije iznenađenje. Jer zapaljivi materijali, svijeće i pirotehnika, kao i pretrpani prostori, previše su se puta pokazali kobnima.

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, kaže: "Iz povijesti znamo, doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima – a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija".

Lani velika inspekcija u Hrvatskoj: 15 prijava Tako su u prva tri kvartala prošle godine u cijeloj zemlji proveli 2535 inspekcijskih nadzora, od toga 433 ugostiteljska objekta. U 349 slučajeva naloženo je uklanjanje nedostataka i izdano 15 prekršajnih prijava upravo zbog neprovođenja naloženih mjera zaštite od požara.

U cijeloj godini pak samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji bilo je 36 nadzora noćnih klubova i barova. Četiri kluba dobila su zabranu rada, jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena, dok je njih 14 moralo otkloniti nedostatke. Više pogledajte u prilogu Ivane Ivande Rožić