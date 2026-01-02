Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

GENERALKA PRED EURO /

Prije no što otputuje na EP hrvatska rukometna reprezentacija će 8. siječnja u Areni Zagreb osigrati prvu od dviju prijateljskih utakmica s Njemačkom. Ulaznice za taj susret još su dostupne u prodaji, a izravni TV prijenos na RTL-u počinje od 20 sati. Dva dana poslije rukometaši lete za Njemačku gdje ih čeka i drugi ogled s olimpijskim finalistima. Pripreme će i zaključiti u Njemačkoj, a 15. siječnja putuju za Malmo koji je domaćin naše skupine na Euru.