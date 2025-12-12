Ubio manekenku Kristinu, a tijelo samljeo u blenderu: Dok ju je komadao, gledao je videa na Youtubeu

Protiv supruga (41), koji je u lokalnim medijima nazvan pseudonimom Thomas zbog švicarskih zakona o privatnosti, podignuta je optužnica za brutalno ubojstvo supruge Kristine Joksimović, finalistice izbora za Miss Švicarske nakon što ju je navodno zadavio, a dijelove tijela samljeo u blenderu. Javno tužiteljstvo Basel-Landschafta je završilo istragu, no datum suđenja još nije određen.

Izmrcvareno tijelo manekenke pronađeno je u njihovom domu u Binningenu u veljači prošle godine. Susjedi su posvjedočili da su supružnici tamo živjeli sa svoje dvoje male djece, prenosi Daily mail.

Sudski dokumenti koje je Daily mail dobio na uvid, otkrili su da je Joksimović obezglavljena te da je njezin suprug navodno raskomadao tijelo pilom, nožem i vrtnim škarama.

Dijelove tijela svoje supruge navodno je potom samljeo u snažnom industrijskom blenderu, dok je druge otopio u kemijskom otopini.

Istražitelji su otkrili da je Thomas, dok je navodno rezao tijelo majke njihove dvoje djece, na svom telefonu puštao YouTube videa.

Kao službeni uzrok smrti navedeno je davljenje.

La fiscalía de Suiza acusó formalmente de asesinato al marido de Kristina Joksimovic, modelo finalista de Miss Suiza 2007, quien fue desmembrada en febrero del año pasado en su casa de Binningen. pic.twitter.com/5cvz4o5RRd — Chikistrakiz (@chikistrakiz) December 11, 2025

Vadio se na samoobranu

Suprug se branio kazavši da je sa ženom razgovarao prije nego što ga je Joksimović "iznenada napala nožem". Prije toga je tvrdio da je pronašao svoju mrtvu suprugu kraj stepenica u njihovoj kući, a kasnije je promijenio priču i rekao da ju je zadavio u samoobrani.

Obdukciji je nalaz pokazao da njegove tvrdnje o samoobrani i paničnoj reakciji ne drže vodu ako se u obzir uzme njegov "planirani i sustavni pristup u satima kada ju je raskomadao i pokušao se riješiti tijela pomoću posebnih alata i kemikalija".

Izvor blizak Joksimović prošle je godine otkrio da je mogući motiv ubojstva bio plan majke dvoje djece da napusti svog partnera. "Htjela je prekinuti, ali ga se bojala", rekao je izvor za 20 Minuten.

