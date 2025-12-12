Formula ima novog-starog predsjednika: ‘Demokratski’ pobjedio bez protukandidata

Mohammed Ben Sulayem ponovno je izabran za predsjednika FIA-e, no umjesto slavljeničke atmosfere, njegov drugi mandat započinje u sjeni ozbiljnih kritika i optužbi na račun izbornog procesa.

Iako je potvrda mandata stigla uoči dodjele nagrada za 2025. godinu u Taškentu, glavna priča nije bila sam izbor, već činjenica da je Ben Sulayem na njega stigao bez ijednog protukandidata.

Ben Sulayem, koji je prvi put izabran 2021. godine, osigurao je novi četverogodišnji mandat zahvalivši članovima FIA-e na, kako je rekao, “iznimnoj podršci” i zajedničkom prevladavanju brojnih izazova iz proteklog razdoblja.

“Čast mi je ponovno voditi FIA-u. Ostajemo predani razvoju autosporta, mobilnosti i jačanju naših članica diljem svijeta”, poručio je 64-godišnji Emiratac.

No ovog puta izbori su izgledali znatno drugačije. Iako se na početku činilo da će Ben Sulayem imati nekoliko izazivača, svi su ispali iz utrke prije samog glasovanja.

Potencijalni protukandidati; bivši FIA sudac Tim Mayer, vozačica Laura Villars i influencerica Virginie Philippot nisu uspjeli zadovoljiti jedan ključan uvjet: svaki kandidat mora imati listu od sedam potpredsjednika iz svih šest svjetskih regija FIA-e.

Upravo tu nastaje problem. Jedina osoba iz Južne Amerike koja je ispunjavala uvjete za kandidaturu, Fabiana Ecclestone, odlučila je dati svoju potporu upravo Ben Sulayemu. Time je drugim kandidatima onemogućeno prikupljanje potrebne potpore i utrka je završila prije nego što je započela.

Tim Mayer otvoreno je prozvao proces, nazvavši ga “iluzijom demokracije”. Tvrdio je da su pojedini potencijalni potpredsjednici mogli biti “nagovoreni, pritisnuti ili motivirani obećanjima” da ne podrže druge liste.

Istodobno, Laura Villars poduzela je i pravne korake. Tužila je FIA-u tvrdeći da izborni proces nije demokratski, a pariški sud presudio je da su navodi dovoljno ozbiljni da zahtijevaju punu sudsku raspravu. Suđenje je zakazano za 16. veljače, a jedan od mogućih ishoda je poništavanje današnjih izbora.

Iako je Ben Sulayem osigurao novi mandat, pred FIA-om je razdoblje neizvjesnosti. Pravna bitka, narušeno povjerenje i optužbe za nedemokratičnost otvaraju pitanja o transparentnosti i budućoj strukturi upravljanja automobilističkim sportom.

