Novinarka teško optužila kontroverznog nogometaša: 'Nisam znala što me snašlo'

Nizozemska sportska novinarka i prezenterica Helene Hendriks iznijela je teške optužbe na račun Diega Coste, kontroverznog bivšeg napadača Chelseaja i Atletico Madrida. Hendriks tvrdi da joj je nogometaš namjerno kašljao u lice u ožujku 2020. godine, na samom početku pandemije koronavirusa, te da je samo dva dana kasnije bila pozitivna na COVID-19. Incident se dogodio na Anfieldu nakon utakmice osmine finala Lige prvaka između Liverpoola i Atletico Madrida, jednog od posljednjih velikih sportskih događaja odigranih pred punim tribinama prije globalnog lockdowna.

"Bila sam apsolutno zgrožena"

U gostovanju na HNM podcastu, Hendriks se prisjetila šokantnog susreta s Costom u miks zoni nakon što je Atletico izbacio tadašnje europske prvake. "Prvo sam razgovarala s Virgilom van Dijkom, a onda je došao Diego Costa. Znate li što je napravio? Prišao je i namjerno kašljao u lice svima koji su tamo stajali", ispričala je 45-godišnja novinarka. "Ne ljutim se lako, ali htjela sam potrčati za njim i reći mu: 'Što mi to radiš?'. Doslovno mi je kašljao ravno u lice." Hendriks je dodala kako je u tom trenutku bila spojena kabelom za prijenos uživo u Nizozemsku te je, prateći Costu, pala i srušila kameru. "Nisam znala što me snašlo, smatrala sam to apsolutno nečuvenim."

Foto: Wart Brinkerhof/marcel Ter Bals/defodi Images/profimedia

Utakmica koja nije trebala biti odigrana

Utakmica odigrana 11. ožujka 2020. i sama je postala predmetom kontroverzi. Odigrana je pred više od 52.000 gledatelja, uključujući oko tri tisuće navijača iz Madrida, grada koji je u tom trenutku već bio jedno od žarišta pandemije u Europi. Kasnije analize su pokazale da je taj događaj vjerojatno doprinio širenju virusa. Hendriks je istaknula tragičnu statistiku prema kojoj je čak 41 osoba koja je prisustvovala utakmici kasnije preminula od posljedica zaraze covidom. Unatoč rastućoj opasnosti, koju su mnoge zemlje već shvaćale ozbiljno, Costa je svojim postupkom pokazao zapanjujuću razinu neodgovornosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Karijera obilježena incidentima

Ovakvo ponašanje, iako šokantno, uklapa se u reputaciju Diega Coste kao jednog od "najomraženijih nogometaša", kako ga je 2015. godine nazvao francuski list L'Equipe. Tijekom svoje karijere u klubovima poput Atletica, Chelseaja i Wolverhamptona, brazilsko-španjolski napadač bio je poznat po provokacijama, agresivnom stilu igre i brojnim nesportskim potezima, uključujući udaranje i gaženje protivnika. Sam Costa je, međutim, uvijek tvrdio da ga javnost pogrešno percipira. "Gdje god sam igrao, suigrači koji me poznaju i dalje me vole jer znaju kakva sam osoba. Sretna sam osoba, griješim kao i svi drugi", izjavio je jednom za Sky Sports.

Diego Costa, koji je posljednji profesionalni angažman imao 2024. godine u brazilskom Gremiju, još se nije javno oglasio povodom teških optužbi Helene Hendriks.

