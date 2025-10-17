BEZ MILOSTI /

Diego Costa dotrčao do nogometašice pa je bacio na pod: Snimka obilazi svijet

Foto: Oli Scarff/afp/profimedia

Costa je uvijek beskompromisan, pa i kada se radi o nogomtašicama i humanitarnoj utakmici

17.10.2025.
9:13
Legendarni napadač Diego Costa (37) ima reputaciju beskompromisnog nogometaša koji uvijek ide do samoga kraja, a da je tu karakteristiku zadržao i u poznim nogometnim godinema  dokazuje video s priprema za humanitarnu utakmicu na kojemu je žestoko startao na nogometašicu Gemmu Davidson i srušio je na pod.

Tijekom priprema za humanirtarnu utakmicu Costa je dotrčao prema Gemmi, snažno ušao u nju i ona je pala na travnjak, a snimka tog starta obilazi svijet.

Davidson je prošla bez posljedica, a cijeli je "incident" samo izazvao smijeh okupljenih.

Legendarni napadač Chelseaja i costin bivši suigrač john terry je tu situaciju prokomentirao sljedećim riječima:

"To je Diego u malom. Jednostavno ga nije briga ni za što."

Costa se nakon karijere u europi vratio u rodni Brazil i trenutno je član Gremija.

Diego Costa dotrčao do nogometašice pa je bacio na pod: Snimka obilazi svijet