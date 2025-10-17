Diego Costa dotrčao do nogometašice pa je bacio na pod: Snimka obilazi svijet
Costa je uvijek beskompromisan, pa i kada se radi o nogomtašicama i humanitarnoj utakmici
Legendarni napadač Diego Costa (37) ima reputaciju beskompromisnog nogometaša koji uvijek ide do samoga kraja, a da je tu karakteristiku zadržao i u poznim nogometnim godinema dokazuje video s priprema za humanitarnu utakmicu na kojemu je žestoko startao na nogometašicu Gemmu Davidson i srušio je na pod.
Tijekom priprema za humanirtarnu utakmicu Costa je dotrčao prema Gemmi, snažno ušao u nju i ona je pala na travnjak, a snimka tog starta obilazi svijet.
Davidson je prošla bez posljedica, a cijeli je "incident" samo izazvao smijeh okupljenih.
Legendarni napadač Chelseaja i costin bivši suigrač john terry je tu situaciju prokomentirao sljedećim riječima:
"To je Diego u malom. Jednostavno ga nije briga ni za što."
Costa se nakon karijere u europi vratio u rodni Brazil i trenutno je član Gremija.
