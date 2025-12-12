Građani Poreča žele otkazati Thompsonov koncert: Pokrenuta peticija protiv nastupa

U Poreču je pokrenuta građanska inicijativa protiv koncerta Marka Perkovića Thompsona , hrvatskog pjevača poznatog po domoljubnim pjesmama, zakazanog za 10. siječnja u sportskoj dvorani Žatika. Centar za građanske inicijative Poreč uputio je otvoreno pismo gradonačelniku Lorisu Peršuriću, a paralelno je pokrenuta i on-line peticija koja traži otkazivanje nastupa.

Peticiju je inicirala Sniježana Matejčić, umirovljena novinarka, koja ovaj put djeluje kao privatna građanka. „Pozivamo gradonačelnika Poreča da raskine ugovor o održavanju koncerta u dvorani Žatika, ako ga je potpisao”, stoji u objavi na platformi openpetition.eu.

Podrška i motivacija inicijative

Dvorana Žatika u vlasništvu je Grada, a gotovo 300 građana potpisalo je peticiju u samo jednom danu. Zagovaratelji akcije ističu da ne žele promoviranje simbola koji „pljuju po žrtvama antifašističkog rata“ i koncerti koji, kako tvrde, potiču na nasilje i nošenje fantomki. Naglašavaju i da njihova inicijativa štiti Ustav Republike Hrvatske i poštivanje zakona.

Matejčić pojašnjava da je pokretanje peticije rezultat brojnih reakcija prijatelja i poznanika nakon što je na društvenim mrežama podijelila objavu o koncertu. „Isprva nisam mogla vjerovati u to što sam pročitala, mislila sam da je patka, ali objava na njegovoj stranici potvrdila je da će se to zbilja dogoditi“, rekla je.

Gradonačelnik i Sportska zajednica

Matejčić podsjeća da je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić ranije izjavio kako osobno nije potpisao ugovor o najmu dvorane, već da je to učinila Sportska zajednica koja upravlja objektom. „Sportska zajednica ne može ništa sama bez pristanka gradonačelnika, pogotovo kada su ovakve stvari u pitanju“, ističe Matejčić.

Suočena s često etiketiranjem protivnika Thompsonovih koncerata kao „komunjara“ i „jugonostalgičara“, Matejčić naglašava razliku između vrijednosti i ideologije: „Antifašističke vrijednosti su jedno, a ideologija drugo.“

O zabrani koncerata i budućnosti inicijative

Matejčić oprezno govori o zabrani koncerata: „Iskreno govoreći, ne znam koliko zabrane uopće mogu biti korisne. To je kao kad se porežeš, pa staviš flaster, da ne vidiš kako ispod buja puno dublja rana. Da je bilo pameti, vlast bi se u začetku uhvatila u koštac sa širenjem ekstremnih desničarskih ideja i simbola.“

Peticija će, najavljuje Matejčić, biti predana gradonačelniku kada prikupi najmanje 500 potpisa. Također upozorava da odluke poput ove utječu i na reputaciju šire regije: „Peršurić je predsjednik IDS-a, pa sve baca određeno svjetlo na stranku i na cijelu Istru. U ostatku zemlje Istru se uvijek gleda kao svjetlo na kraju tunela, a ovdje ispada da je mrak“, zaključuje.

