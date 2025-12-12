Eksplozija bombe od 250 kg napravila katastrofu: Ljudima je uništen Božić

Eksplozija je izbila u četvrtak u njemačkom Hanauu prilikom uklanjanja zaostale bombe iz Drugog svjetskog rada i oštetila ili uništila najmanje 28 stanova, javlja Fenix.

Trebala je to biti kontrolirana eksplozija zaostale bombe, ali kriva procjena izazvala je dramu. Stručnjaci su pogrešno procijenili da je riječ o fosfornoj bombi, iako se zapravo radilo o višeksplozivnoj bombi.

Prve informacije sugeriraju da je eksplozija bombe, inače teške 250 kilograma, uništila 28 stanova, od kojih je barem jedan potpuno nenastanjiv.

Snažna detonacija

Vlasti u Hanauu još su ranije znale kako deaktiviranje neće biti moguće zbog teško oštećenog detonatora. Zato se izgradila zaštitna barijera od nekoliko kontejnera napunjenih vodom. Oko 4.500 stanovnika moralo je evakuirati iz svojih domova.

Međutim, zaštita je bila nedovoljna. Detonacija je bila toliko snažna da je probila barijeru kontejnera, a krhotine su porazbijale prozore, oštetile stanove i krovove okolnih kuća.

Inženjeri Savezne agencije za tehničku pomoć (THW) tek trebaju procijeniti koliku je štetu eksplozija nanijela, no vjeruje se da je imovina znatno stradala pa neke obitelji Božić neće moći provesti u svojim domovima.

