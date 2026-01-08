Rijeka otvara dodatne smještaje za beskućnike: Nitko ne smije ostati na hladnoći

Riječka gradska uprava osigurala je za zimske mjesece dodatne privremene smještajne kapacitete za beskućnike pa se osobe koje imaju potrebu za takvim smještajem mogu javiti riječkom Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili najbližoj policijskoj postaji.

Dodatni smještajni kapaciteti osigurani su u sklopu Plana zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim vremenskim uvjetima za 2025./2026. godinu, koji se donosi prema zahtjevu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Građani koji imaju potrebu za privremenim smještajem i oni koji znaju o osobama kojima je potreban smještaj tijekom hladnih zimskih dana, mogu se javiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područnom uredu Rijeka ili najbližoj policijskoj postaji. Gradski prihvatni centar nalazi se u sklopu nužnog smještaja Grada Rijeke, u Ulici Ivana Žorža 46 i na raspolaganju je svima kojima je pomoć potrebna.

Pojačano dežurstvo

Na raspolaganju su i prihvatilišta za beskućnike Udruge “Oaza”, u Ulici žrtava fašizma 12, te prihvatilište Franjevačkog svjetovnog reda “Ruže sv. Franje” u Baštijanovoj ulici 25a.

Iz gradske uprave ističu kako su u provedbu Plana zbrinjavanja uključeni svi ključni akteri s riječkog područja - prihvatilišta za beskućnike Udruge “Oaza” i Franjevačkog svjetovnog reda “Ruže sv. Franje”, Hrvatski zavod za socijalni rad, nadležna policijska postaja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka te Gradski prihvatni centar. U prihvatnom centru osiguran je dodatni smještajni prostor s kapacitetom za šest do osam osoba, a svim korisnicima osiguran je najmanje jedan topli obrok dnevno.

Zavod za socijalni rad tijekom zimskih mjeseci pojačava dežurstva svojih djelatnika i koordinira smještaj korisnika u suradnji s policijom, prihvatilištima te službom hitne pomoći i gradskim prihvatnim centrom, kako bi svi kojima je to potrebno bili smješteni na sigurnom i toplom tijekom hladnih dana i noći, naveli su iz gradske uprave.

