Testirala je pet vrsta palačinki iz cijelog svijeta kako bi otkrila najbolje. Ovo su njezine ocjene

Palačinke se možda čine kao jednostavno jelo, ali zapravo postoji zapanjujuća raznolikost smjesa, nadjeva i tehnika pripreme koje se značajno razlikuju. Od visokih, pjenastih američkih palačinki do nježnih francuskih, svatko tvrdi da je njihova verzija ona prava.

Autorica članka objavljenog na portalu Mirror, Shania King-Soyza, odlučila je isprobati pet različitih stilova iz cijelog svijeta kako bi utvrdila koji zaista zaslužuje titulu pobjednika i koje se isplati pripremiti. Procjenjivala je okus, teksturu i cjelokupni užitak svakog zalogaja. Za ovo kušanje odabrala je gotove palačinke iz supermarketa kako bi eliminirala moguće kulinarske nezgode koje bi mogle utjecati na njezinu presudu.

Odlučila se za slatku degustaciju, koristeći identične preljeve za sve vrste: javorov sirup, tučeno vrhnje, jagode, borovnice i kupine. Eksperiment je provela s nećakom i nećakinjom. U nastavku slijedi njezina brutalno iskrena ljestvica.

Na petom mjestu: Nizozemske palačinke (Ocjena: 4/10)

U Europi postoji čitav svijet palačinki, a jedna od sve popularnijih opcija je nizozemska palačinka. Klasična nizozemska palačinka, pannenkoek, veličine je cijele tave i deblja je od francuske palačinke. Pannenkoeken su nizozemska poslastica napravljena od brašna, jaja, mlijeka i šećera, a mogu se jesti za doručak, ručak ili večeru.

Kada je novinarka pitala prijatelja koji je odrastao u Nizozemskoj kako se tradicionalno poslužuju, objasnio je da ih mještani uvijek jedu vruće, s preljevom od višanja i tučenog vrhnja ili sa sirom. Držeći se formata testa, odlučila se za bobičasto voće i vrhnje. Iako nizozemske i francuske palačinke na prvi pogled izgledaju slično, postoje jasne razlike u teksturi i okusu. Pannenkoek je marginalno bogatiji, s više okusa maslaca i jaja te s blago krušnom notom.

Također ima deblju, ali i dalje savitljivu i žilavu konzistenciju. Autorici se ova vrsta nije svidjela jer je imala blago gorak okus, a ni tekstura je nije osvojila. Njezina 14-godišnja nećakinja i sedmogodišnji nećak složili su se da je ova vrsta palačinke manje privlačna od ostalih, prvenstveno zbog okusa. Sve u svemu, dali su joj ocjenu četiri od deset.

Četvrto mjesto zauzele su britanske palačinke (Ocjena: 5/10)

Na pretposljednjem mjestu liste nalaze se tradicionalne britanske palačinke. Za one koji ne znaju, one su sličnije francuskim palačinkama, ali su obično nešto manje i malo deblje. Klasičan način uživanja u britanskoj palačinki je s malo limunovog soka i prstohvatom šećera. Autorica je zaključila kako nije ljubitelj te kombinacije. Iako voli limun, smatra da je previše oštar i kiselkast u kombinaciji s prilično neutralnom palačinkom. Čak i bez limuna i šećera, s tek malo javorovog sirupa, dojam je bio pomalo razočaravajući. Britanska palačinka ima nježan, slatkast okus sa suptilnim notama jaja i maslaca, ali je uglavnom prilično blaga. Što se tiče teksture, ni to joj nije bilo po ukusu; uvijek bi radije odabrala francusku ili američku palačinku. Britanskim palačinkama dala je ocjenu pet od deset.

Treće mjesto: Škotske palačinke (Ocjena: 7/10)

Škotske palačinke, poznate i kao drop scones, male su palačinke koje se tradicionalno peku na rešetki. Za razliku od američkih palačinki, tijesto je puno gušće i stavlja se žlicom na tavu, stvarajući mekane, pjenaste krugove koji se obično premažu maslacem ili džemom. Imaju nježno sladak i maslačan okus, podsjećajući na kompaktniju i mekšu verziju američke palačinke.

Autorica je istaknula kako jako voli ove palačinke, pogotovo kada su vruće s malo sirupa i svježeg voća. Dodala je i kako su odlične i sa slanim dodacima. No njezini nećakinja i nećak nisu bili toliko impresionirani, rangirajući ih prilično nisko zbog "blagog" okusa. U usporedbi s američkom palačinkom, koja je slađa i lakša, škotska se varijanta mlađoj publici činila pomalo razočaravajućom. Ipak, ona bi im rado dodijelila solidnu sedmicu od deset.

Visoko drugo mjesto: Francuske palačinke ili crepes (Ocjena: 8/10)

Crêpe je nježna, tanka palačinka koja se prvi put pojavila u Francuskoj tijekom 13. stoljeća. Brzo je stekla popularnost jer je bila jeftina poslastica i zahtijevala je minimalno sastojaka. Prave se od jaja, mlijeka, brašna i maslaca. U klasičnom receptu nema šećera, tako da se mogu koristiti i slatki i slani nadjevi. Bilo je prilično teško pronaći obične gotove palačinke u supermarketu, jer se većinom nude one punjene čokoladom.

Iz autoričinog prethodnog iskustva, francuske palačinke su uvijek bile lagane i prozračne, ugodne s većinom nadjeva, ali ona i dalje preferira pjenastije verzije. Vjeruje da bi izvrsna palačinka trebala biti zvijezda jela, a ne njezini dodaci. Kod francuskih palačinki, okus i tekstura se lako mogu izgubiti među ostalim sastojcima. Tijekom ovog testa, kako je opisano i u originalnom članku, isprobala je i čokoladnu varijantu koja je bila apsolutno predivna, iako su nećakinja i ona zaključile da je malo previše čokoladna, dok ju je najmlađi nećak obožavao. S obzirom na sve, ovom stilu palačinki dala je ocjenu osam od deset.

Apsolutni pobjednik: Američke palačinke (Ocjena: 10/10)

Prvo mjesto zauzela je američka palačinka, zasluživši savršenu ocjenu 10 od 10. Kaže da jednostavno ne možete nadmašiti pjenastu, suptilno slatku palačinku koja je istovremeno lagana i sočna. Ove palačinke nadopunjuju praktički sve, a njihov okus i tekstura i dalje uspijevaju ukrasti svu pozornost. Smatra se da su se američke palačinke kakve danas poznajemo pojavile u 18. stoljeću. Za razliku od pečenih slastica, pripremale su se brzo na štednjaku ili otvorenoj vatri i nisu zahtijevale posebno posuđe.

Recept za američke palačinke

Prema poznatoj kuharici Nigelli Lawson, za američke palačinke trebat će vam:

dvije i pol žličice praška za pecivo

prstohvat soli

jedna žličica bijelog šećera

dva velika jaja

30 grama maslaca

300 mililitara mlijeka

225 grama glatkog brašna.

Kuharica predlaže da se posluže s javorovim sirupom i tučenim vrhnjem, uz voće po želji. Naravno, jednako ih lako možete upariti s hrskavom slaninom ili kobasicama za doručak.

Slažete li se i vi s ovim poretkom? Kakve vi palačinke najviše volite? Podijelite svoje mišljenje u komentarima.

