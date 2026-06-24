Što mislite o ovome? FIFA iznenadila izborom igrača utakmice Panama - Hrvatska

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu u Torontu svladala Panamu sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola bio je Ante Budimir u 54. minuti. Hrvatska nije odigrala bajnu utakmicu pa možda i ne čudi jedan pomalo neobičan potez FIFA-e. Naime, nagrada za igrača utakmice nije pripala igraču iz pobjedničke momčadi što se ne događa baš često. FIFA je objavila kako su navijači za igrača utakmice izglasali desno krilo Paname Cristiana Martineza.

Nagradu nije dobio strijelac Budimir, niti asistent Stanišić, niti sjajni Livaković ili netko iz naše obrane. Nagrade je ipak otišla u ruke Martinezu. Treba biti pošten i reći da je Martinez uistinu davao živost i energiju Panami, radio je probleme lijevoj strani naše obrane, posebice Gvardiolu u prvom poluvremenu koji je onda i napustio igru.

U zadnjem, 3. kolu 27. lipnja igrat će Hrvatska i Gana i naša će momčad uoči te utakmice znati što treba za prolaz. Bod će sigurno biti dosta, a lako moguće da ćemo i s porazom biti među najboljih osam trećeplasiranih, ali otom potom.