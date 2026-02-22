Nova sezona, novi domaćini, nova iznenađenja - novi tjedan 'Večere za 5'!

Nova sezona donosi gledateljima novo iskustvo omiljenog showa u kojem se petero ljudi koji se ne poznaju okupljaju za stolom, upoznaju i kuhaju jedni za druge. Osim novih recepata, koji će sigurno dati nove ideje gledateljima kod kuće, nova sezona donosi i novi način ocjenjivanja, koji će sudionicima 'zapapriti' put do pobjede i glavne nagrade od 1000 eura! Naime, natjecatelji ne ocjenjuju samo hranu koju je pripremio domaćin, već daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin!

Led će probiti Mahir Kapetanović. Glazbenik i frontmen grupe 'Mahkey' ne skriva kako je natjecateljski nastrojen te da u show stiže kako bi pobijedio. Ovaj 34-godišnjak obožava kuhati te se uglavnom rudi zdravo hraniti, ali jako voli i nešto manje zdravu domaću kuhinju, a ujedno voli i eksperimentirati s jelima i njihovim nazivima pa nema sumnje da goste čeka zanimljiva prva večera.

Nataša Manjarić ekipu će ugostiti u utorak. Ova 43-godišnja Varaždinka u Zagrebu živi već devet godina, gdje radi kao voditeljica trgovine u jednom trgovačkom centru. Za sebe kaže kako je kreativna duša i obožava raditi rukama pa tako izrađuje nakit, hekla, šije, kuha i izrađuje slastice. Kuha svaki dan i nerijetko izrađuje torte i slastice i za svoje bližnje. Kako kaže, ne bježi od tradicije, ali uvijek mora dodati i svoj potpis i neku svoju notu u svako jelo koje sprema.

U srijedu će za ekipu kuhati kipar Petar Hranuelli. Porijeklom iz Supetra na Braču, 49-godišnji nagrađivani umjetnik živi i stvara u Zagrebu te uglavnom izrađuje skulpture u kamenu i staklu. Veliki je fan mediteranske kuhinje i morskih plodova, ali je i gurman koji je puno putovao. Ne skriva kako u kuhinji nije pretjerano vješt te da sa slasticama pogotovo nema iskustva, ali za svoju večeru ima plan i viziju!

24-godišnja Lukrecia Pernar mlada je i ambiciozna mama petogodišnjeg dječaka Eduarda. Studentica je Menadžmenta na Veleučilištu u Krapini, radi u jednom pozivnom centru, a bavi se i modelingom. U slobodno vrijeme posvećena je svakodnevnom vježbanju pa je tako i trenutačna nositeljica titule Miss Fitness Gym Hrvatske. Uživa u domaćoj hrani i voli nabavljati svoje namjernice u lokalnim prodavaonicama, ali važno joj je i da se zdravo hrani pa gosti od nje mogu očekivati relativno zdravu večeru.

Zagrebački tjedan kraju će privesti 39-godišnji Marko Cvitanović. Po struci je elektrotehničar te ima vlastitu firmu za elektroinstalacije pa većinu vremena posvećen poslu, a uz kuhanje, hobi mu je i pisanje poezije. Samohranog oca dvije djevojčice u showu je prijavila starija kći, a on je a sudjelovanje pristao kako bi joj ispunio želju. Često s prijateljima organizira druženja na kojima je nerijetko upravo on domaćin pa je naviknuo kuhati za više ljudi pa se smatra dovoljno iskusnim za sudjelovanje u 'Večeri za 5'.

