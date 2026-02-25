FREEMAIL
PUBLIKA PODIJELJENA /

Srbija bira pjesmu za Euroviziju: U finale ušla pjevačica s pjesmom 'Jugoslavija'

Srbija bira pjesmu za Euroviziju: U finale ušla pjevačica s pjesmom 'Jugoslavija'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Tehnički elementi scenskog nastupa postali su glavna tema rasprava među gledateljima

25.2.2026.
11:05
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Srpska pjevačica Zejna Murkić plasirala se u finale srpskog nacionalnog izbora za pjesmu Eurovizije s pjesmom „Jugoslavija“, a njezin nastup izazvao je snažne reakcije na društvenim mrežama.

Kontroverze još prije nastupa

Pjesma je polemike potaknula i prije polufinala zbog samog naziva. Profil Eurovision Kosovo optužio je Srbiju za politizaciju natjecanja, tvrdeći da se kroz pjesmu promiče ideja Jugoslavije. Iako tekst govori o zajedništvu i povezivanju, dio komentatora ocijenio je da poruka ima političku konotaciju.

Sajle zasjenile izvedbu

Tijekom nastupa Zejna je izvodila pjesmu u dugoj elegantnoj haljini dok su je sajle podizale iznad pozornice. Izvodila je akrobacije, okrete i pjevala naglavačke, no upravo je tehnička izvedba postala glavna tema rasprava.

Brojni gledatelji ocijenili su da je scenska oprema odvukla pozornost s vokala i same pjesme, uz primjedbe da je tehnička realizacija mogla biti diskretnija.

Poznati finalisti

U finale natjecanja, koje je zakazano za 28. veljače, plasiralo se sedam izvođača. Među finalistima su Mirna s pjesmom „Omaja“, Kosmos Trip sa skladbom „Sve je u redu“, Iva Grujin s pjesmom „Otkrivam sebe“, Lores s „Unseen“, Yanx s „Srušio si sve“, Zejna s „Jugoslavija“ te Ana Mašulović s pjesmom „Zavoli me“.

JugoslavijaEurovizija
