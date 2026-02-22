Bulega nakon velike pobjede: 'Bilo je razočaravajuće, ali sam uspio pretočiti energiju...'

Nicolo Bulega je današnjom pobjedom rano ujutro stigao i do druge pobjede ove sezone te prvog mjesta u ukupnom poretku. Talijanskom vozaču ovo je bila 23. pobjeda u karijeri, čime je prošao Marca Melandrija na vječnoj ljestvici Superbike vozača koji dolaze iz Italije.

"Bilo je nevjerojatno! U nedjelju ujutro, tijekom Superpole utrke, bilo je teško jer je počela padati kiša, a imali smo slick gume pa sam morao biti vrlo oprezan. Na kraju sam pobijedio i bila je to jako dobra utrka. Uživao sam. U prvim krugovima nisam imao puno informacija o motoru. Nakon nekoliko krugova bolje sam shvatio kako voziti u tim uvjetima. Uspio sam prestići vozače ispred sebe i pobijediti; bilo je stvarno odlično", rekao je sjajni Talijan pa nastavio:

"Bio sam malo ljutit prije druge utrke jer sam znao da imam dobar tempo i osjećaj na suhom, ali me razočaralo kada je počela padati kiša. Pokušao sam tu ljutnju i energiju pretočiti u vožnju i krenuti po pobjedu. Vozio sam dobro, od početka sam imao dobar osjećaj, ali nakon nekoliko krugova postalo je teško jer je asfalt postao sklizak. U svakom slučaju, uspio sam pobijediti još jednu utrku i sretan sam. Phillip Island je moja omiljena staza, nevjerojatna je i moj je cilj uvijek pobijediti kada sam ovdje", rekao je Bulega, a prenosi WorldSBK.

Vrlo uspješan bio je i Axel Bassani, koji je Bimoti donio prvo dvostruko postolje od 1988.

"Pa, rođen sam 1999.! To je stvarno sjajno za Bimotu. To je mala tvornica, ali puna sjajnih ljudi koji naporno rade za nas. Mislim da je to lijep poklon za njih ove nedjelje i nadam se da ćemo ih imati još. Imamo još jedno testiranje prije Portimaa pa ćemo vidjeti gdje smo, ali mislim da je baza prilično dobra."

O svom uspješnom tjednu u Australiji i dvostrukom postolju Bassani je rekao:

"Bila je to stvarno lijepa nedjelja, ali cijeli smo tjedan bili brzi. Tijekom testiranja tempo je bio dobar, stalno među prvih pet. Osjećao sam se stvarno dobro na motoru. Iskreno, u mokrim uvjetima nisam očekivao ovakav rezultat jer osjećaj nije bio dobar. Zbog toga sam krenuo prilično oprezno, pokušavao biti konstantan i ne raditi pogreške i na kraju se to isplatilo. Jako sam sretan, hvala cijeloj momčadi, oba motora na postolju pokazuju da je motor brz i da i Alex radi jako dobar posao", prenosi WorldSBK.

