Bulega glavni favorit, legendarni Španjolac se vraća, a imamo i iznenađenje

Nakon što je jučer odnio prvu utrku nove sezone Superbike Grand Prix Svjetskog prvenstva, danas je Nicolo Bulega slavio i po drugi put i postavio rekord.

Bulega je ovom pobjedom stigao do 23. pobjede u karijeri, čime je prošao Marca Melandrija na vječnoj ljestvici Superbike vozača koji dolaze iz Italije. Bulega je tako postao talijanski vozač s najviše pobjeda u Superbike seriji. Bila mu je to ukupno i treća pobjeda ovog vikenda na Phillip Islandu u Australiji, čime je potvrdio da je glavni favorit za titulu.

Odmah iza Bulege bio je njegov sunarodnjak Axel Bassani, koji je donio prvo postolje za novi i s velikim iščekivanjem praćeni projekt Bimota by Kawasaki Racing Team. Osvajanjem drugog mjesta, Bassani je pokazao da je novi motocikl KB998 konkurentan od samog starta, što je sjajna vijest za prvenstvo.

Na trećem mjestu nalazi se legendarni Španjolac Alvaro Bautista, koji je jučer pao te nije dovršio prvu utrku. Zanimljivo, drugoplasirani vozač od jučer, Yari Montella, nije dovršio utrku. Utrku nije dovršio ni Sam Lowes, koji je bio peti u subotu, ali ni Xavi Vierge, kojemu je ovo već druga utrka koju nije dovršio.

Utrke Superbikea gledajte na platformi VOYO

Nakon prvog trkaćeg vikenda poredak je očekivan. Nicolò Bulega uvjerljivo vodi s maksimalna 62 boda. Njegov najbliži pratitelj je Axel Bassani sa 42 boda, dok je Yari Montella treći s 26 bodova. Lorenzo Baldassarri drži četvrto mjesto s 25 bodova, a Alvaro Bautista i Iker Lecuona dijele peto mjesto s 19 bodova.

Što se tiče proizvođača, prvi je očekivano Ducati s 62 boda, druga je Bimota s 42, dok treće mjesto zauzima njemački BMW sa 18 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!