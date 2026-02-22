Čudesni Nicolo Bulega ispisao povijest: Montella pao sedam krugova do kraja kad je bio drugi

Rookie Mattia Rato pad u prvom krugu

Locatelli na Yamahi napredovao u prvih krug i pol za devet mjesta, bio sedmi, pa pao na devetu poziciju u sljedećih tri i pol kruga

U prva tri kruga su tri Ducatija bila na vrhu.

Oliveira je sa 21 do 13 mjesta napredovao do petog kruga.

Montella je vozio 313 na sat. To je bila najbrža brzina koju je ostvario do 5 kruga.

Sam Lowes je pao u sedmom krugu.

Ryan Vickers odustao u devetom krugu.

Španjolac Xavi Vierge pao i u drugoj utrci, ovog puta u dvanaestom krugu. Pao je i u prvoj utrci u subotu, nakon čega je prevežen u bolnicu.

Montella u 15 krugu pao kad je bio na drugom mjestu. Prejako i preagresivno je stisnuo gas, a bilo je sklisko.

Sjajni vozač Mackenzie je završio 4. To mu je najbolji rezultat karijere. S 13. pozicije napredovao je za 9 mjesta, što je najveći napredak u utrci.

Remy Gardner, jedini Australac u utrci, završio je na 13. poziciji.