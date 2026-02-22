Čudesni Nicolo Bulega ispisao povijest: Montella pao sedam krugova do kraja kad je bio drugi
Nicolo Bulega trostruki je pobjednik prvog Superbike vikenda voženog na Phillip Islandu u Australiji
Nicolo Bulega, čudesni talijanski vozač Superbikea koji vozi na Ducatiju, trijumfirao je i u nedjelju, u drugoj glavnoj utrci prvog Superbike vikenda sezone Grand Prix Svjetskog prvenstva, koju je pratila kiša i koju su vozači vozili na kišnim gumama. Bila mu je to ukupno i treća pobjeda ovog vikenda na Phillip Islandu u Australiji. Bulega je osvojio ukupno 62 boda ovog vikenda, što je maksimum i potvrdio da je glavni favorit za titulu. U Superpoleu u nedjelju je isto trijumfirao...
Rookie Mattia Rato pad u prvom krugu
Locatelli na Yamahi napredovao u prvih krug i pol za devet mjesta, bio sedmi, pa pao na devetu poziciju u sljedećih tri i pol kruga
U prva tri kruga su tri Ducatija bila na vrhu.
Oliveira je sa 21 do 13 mjesta napredovao do petog kruga.
Montella je vozio 313 na sat. To je bila najbrža brzina koju je ostvario do 5 kruga.
Sam Lowes je pao u sedmom krugu.
Ryan Vickers odustao u devetom krugu.
Španjolac Xavi Vierge pao i u drugoj utrci, ovog puta u dvanaestom krugu. Pao je i u prvoj utrci u subotu, nakon čega je prevežen u bolnicu.
Montella u 15 krugu pao kad je bio na drugom mjestu. Prejako i preagresivno je stisnuo gas, a bilo je sklisko.
Sjajni vozač Mackenzie je završio 4. To mu je najbolji rezultat karijere. S 13. pozicije napredovao je za 9 mjesta, što je najveći napredak u utrci.
Remy Gardner, jedini Australac u utrci, završio je na 13. poziciji.
Nicolo Bulega uzeo je svoju 32. pobjedu, prošavši Marca Melandrija na vječnoj ljestvici Superbike vozača koji dolaze iz Italije. Bulega je tako postao talijanski vozač s najviše pobjeda u Superbike seriji. To je veliki, povijesni rezultat. Nicolo Bulega je pokazao klasu. Bassani je bio drugi u utrci, što mu je bio drugi podij karijere u jednom danu. U nedjelju rano ujutro po našem vremenu osvojio je podijum i u kvalifikacijama. Bautista je u cilj ušao kao treći. U subotu je u prvoj utrci pao...
USKORO OPŠIRNIJE...