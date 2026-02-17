Kreće nova sezona ludnice na dva kotača, evo gdje možete gledati

Superbike World Championship (WorldSBK), međunarodno motociklističko natjecanje ušlo je u svoju 39. sezonu! Istaknuta, jedna od vodećih utrka u svijetu motociklističkih natjecanja pokrenuta je 1988., a sada ćete je u novoj sezoni moći gledati uživo i na platformi Voyo! Prvenstvo će se održati na 11 staza u Europi te jednoj u Australiji, s kojom i počinje ovo uzbudljivo motociklističko natjecanje!

Australija, Portugal, Nizozemska, Mađarska, Češka, Španjolska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Italija destinacije su koje će posjetiti vozači WorldSBK-a, a sve počinje od 20. do 22. veljače na Phillip Island Grand Prix Circuit trkalištu u Australiji.

WorldSBK prvenstvo obuhvaća i sporedne utrke u WorldsSSP, WorldSPB i WorldWCR klasama, a Voyo će se posvetiti glavnoj klasi WorldSBK od 1000cc, tj. litrenim motorima visokih performansi, dizajniranih za stazu, ali jednako tako i za cestu. Drugim riječima, takvi modificirani motocikli Ducatija, Yamahe, Kawasakija, BWW-a i Honde mogu se naći i u slobodnoj prodaji. Pa tako, uz komentatora Filipa Brkića te stručno vodstvo sjajnog hrvatskog motociklista Lorisa Majcana, u subotu, 21. veljače u 13.00 h Voyo će prenosi WorldSBK Superpole utrku te od 16.00 h WorldSBK prvu utrku, dok je u nedjelju, 22. velječe u istim terminima na redu WorldSBK Tissot Superpole kvalifikacijska utrka i druga WorldSBK glavna utrka.

Nova sezona nudi novosti u timovima. Tim ROKiT BMW Motorrad, bez aktualnog prvaka Topraka Razgatlıoğlua, koji je osvojio prvenstvo 2025. te će se od ove godine natjecati u MotoGP-u, potpisao je MotoGP veterana Miguela Oliveiru, koji se pridružuje Danilu Petrucciju. Honda HRC ima novi tim, Jakea Dixona i Somkiata Chantru, od kojih će potonji propustiti utrku u Australiji zbog ozljede. U tim Pata Maxus Yamaha iz Honde stiže Xavi Vierge kako bi zamijenio šesterostrukog prvaka Jonathana Reeja, koji se umirovio krajem 2025. i pridružio Andrei Locatelliju. U timu Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona pridružuje se Nicolòu Bulegui, koji je završio kao drugoplasirani 2024. i 2025. godine.

Bimota by Kawasaki nastavlja se razvijati uz podršku Kawasakija s Alexom Lowesom i Axelom Bassanijem. Također, natječe se tim GYTR GRT Yamaha s Remyjem Garderom i Stefanom Manzijem. Zatim tim Barni Spark Racing (Ducati) s Álvarom Bautistom i Yarijem Montellom, tim Kawasaki WorldSBK s Garrettom Gerloffom, tim Elf Marc VDS Racing (Ducati) sa Samom Lowesom, Team GoEleven (Ducati) s Lorenzom Baldassarrijem, tim Motoxracing Yamaha s Bahattinom Sofuogluom i Mattijom Rato te tim Motocorsa Racing (Ducati) s Albertom Surrom i MGM Racing Performance, također slavnog talijanskog Ducati proizvođača, s Tarranom Mackenziejem.

Spomenimo da će to biti prva sezona u trinaest godina bez aktualnog prvaka, Turčina Topraka Razgatlıoğlua, koji je osvojio prvenstvo 2025., koje regulira FIM, međunarodno upravno tijelo motociklističkih utrka. Ducati je najuspješniji proizvođač, dok sjevernoirska Superbike legenda Jonathan Rea drži rekord sa šest naslova prvaka. Europa je tradicionalno središte i vodeće tržište FIM Superbike World Championshipa, ali utrke su održavane i u SAD-u, Maleziji, Novom Zelandu, Kanadi, Japanu, Argentini, Australiji, Rusiji, Katru, Tajlandu i Južnoj Africi.

