Sva saznanja sa prvog dana testiranja u Bahreinu: Evo kako stoje stvari na stazi

U Bahreinu je započelo prvo predsezonsko testiranje koje traje od 11. do 13. veljače, a prvi dan donio je obilje kilometara, prve usporedbe vremena i ponešto problema na stazi. Iako rezultati još ne otkrivaju pravu sliku snage, brojke već nude zanimljive naznake.

Najviše posla prvog dana odradio je Williams. Carlos Sainz i Alexander Albon zajedno su skupili čak 145 krugova, što je ukupno 785 kilometara, najviše među svim momčadima.

Red Bull je predvođen Maxom Verstappenom upisao 136 krugova (736 km), dok je Ferrari, za koji su vozili Lewis Hamilton i Charles Leclerc, završio dan sa 132 kruga (714 km).

Audi (Bortoleto i Hülkenberg) stigao je do 122 kruga (660 km), Haas s Estebanom Oconom do 115 (622 km), a McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri ukupno je odradio 112 krugova (606 km).

Cadillac (Bottas i Perez) upisao je 107 krugova (579 km), Mercedes (Russell i Antonelli) 86 krugova (465 km), Alpine 77 (416 km), Racing Bulls 75 (406 km), dok je Aston Martin sa samo 36 krugova (195 km) imao najmanju kilometražu dana.

Po pitanju čistog tempa, najbrže vrijeme dana postavio je Lando Norris. Vozač McLarena odvezao je krug u 1:34.669 na C2 gumama.

Max Verstappen bio je tek 0.129 sekundi sporiji, dok je Charles Leclerc zauzeo treće mjesto s 0.521 sekundi zaostatka. U prvih pet još su se smjestili Esteban Ocon i Oscar Piastri.

George Russell završio je šesti, Lewis Hamilton sedmi, a među deset najbržih još su Gasly, Hülkenberg i Albon.

Gledajući ukupnu kilometražu po proizvođačima pogonskih jedinica, najviše su odradili bolidi s Mercedesovim motorima, 2273 kilometra. Slijedi Ferrari s 1916 km, Red Bull Ford s 1142 km, Audi s 660 km te Honda s 195 km.

Dan nije prošao bez prekida. Dva puta su izvješene crvene zastave zbog zaustavljenih bolida na stazi. Franco Colapinto (Alpine) izazvao je prvi prekid u jutarnjem dijelu testiranja, dok je Nico Hülkenberg (Audi) uzrokovao drugi u poslijepodnevnoj sesiji.

Iako je riječ tek o prvom danu testiranja, jasno je da su neke momčadi naglasak stavile na pouzdanost i kilometražu, dok su druge već pokazale neke naznake brzine. Nova saznanja i odgovore donijet će sljedeći dani, ali Bahrein je već ponudio prve zanimljive obrise nove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Službeno je počelo testiranje bolida u Bahreinu uoči nove sezone