Bulega pobjednik prve dramatične utrke u Superbikeu: Talijani ispisali povijest

Prva utrka Superbike Grand Prix Svjetskog prvenstva, koja se u subotu rano ujutro mogla u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, bila je izuzetno uzbudljiva i luda. Ducati je svojim motorima trijumfirao, jer je imao tri vozača na prve tri pozicije. Talijani su dominirali na otoku Phillipu u Melbourneu u Australiji i ispisali povijest. Idemo redom...

Bulega krenuo s prvog mjesta i slavio

Nakon 22 luda kruga, prvo je mjesto osvojio Nicolo Bulega (26 godina, Aruba. it Racing team). Sjajno je startao, obranio svoju prvu poziciju i trijumfirao.

Nicolò Bulega na tvorničkom Ducatiju pokazao je zašto nosi titulu jednog od najvećih talenata današnjice, ostvarivši pobjedu koja je bila neupitna od prvog do posljednjeg kruga.

Već od subotnjih kvalifikacija bilo je jasno tko je glavni favorit. Bulega je s vremenom 1:28.244 osigurao "pole position", demonstriravši brzinu koju nitko drugi nije mogao pratiti. Kada su se ugasila crvena svjetla za prvu utrku sezone, Bulega ništa nije prepustio slučaju...

Perfektnim startom zadržao je vodstvo i iz zavoja u zavoj gradio prednost, vozeći u vlastitoj ligi. Njegova vožnja bila je besprijekorna mješavina preciznosti, brzine i mirnoće, bez ikakve panike i crnih rupa u vožnji, a na kraju je ciljnu liniju prešao s gotovo pet sekundi prednosti, potvrdivši da je Phillip Island staza koja mu savršeno odgovara.

Bila je to njegova četvrta uzastopna pobjeda na australskom tlu, uključujući i trijumfe iz 2025. godine, čime je poslao jasnu poruku svim rivalima. Da je ovo njegova staza, da ove sezone ima najveće i najviše ambicije...

Foto: Screenshot VOYO

Bulega je imao najbrže krugove i bio je nedodirljiv. Ipak, priča dana nisu samo njegova superiornost, već i uspjesi sunarodnjaka koji su iza njegovih leđa vodili epske bitke...

Drugo je mjesto osvojio Yari Montella (Barni Spark Racing Team) kojem je to bio prvi podijum. Treće mjesto osvojio je Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) koji je startao iz trećeg reda sa sedmog mjesta. Baldassarri je izdržao i zadržao treće mjesto unatoč velikom pritisku Axela Bassanija, isto Talijana. Baldassari je imao debi na Ducatiju i to kakav...

Utrka je za njega bila puna izazova, no pokazao je iznimnu zrelost i borbenost, čime je zaokružio potpuno talijansko postolje, na oduševljenje navijača Ducatija diljem svijeta. Njihovi uspjesi dodatno su potvrdili snagu i svestranost Ducatijevog motora, koji je dominirao na otvaranju sezone.

U nedjelju u istim terminima, 3 sata ujutro kvalifikacije i 6 glavna utrka, druga ove sezone, na rasporedu je Super Pole Race. Prvo ćemo gledati test sprint 10 krugova, a nakon toga i glavnu utrku nove sezone Superbikea, s istim protagonistima.

Montella i Baldassarri iskoristili priliku života

Montella i Baldassarri, dva talijanska vozača na satelitskim Ducati motociklima iskoristila su u prvoj utrci priliku života i odvozila utrke karijere. Montella, koji je pokazivao zavidan tempo tijekom cijelog vikenda, uspio se othrvati pritiscima i osigurati drugo mjesto, što je za njega prvo postolje u WorldSBK klasi. Njegova radost u cilju bila je neizmjerna, a uspjeh je dokaz da privatni timovi itekako mogu konkurirati tvorničkim postavkama.

Povratak Bimote i drama za favorite

Prva utrka sezone donijela je i dugo očekivani povratak legendarne marke Bimota, koja se u prvenstvo vratila u suradnji s Kawasakijem. Novi projekt, s motociklom Bimota KB998, pokazao je ogroman potencijal već na samom startu. Axel Bassani, vozač Bimota by Kawasaki Racing Teama, završio je na fantastičnom četvrtom mjestu, ostvarivši najbolji rezultat za novi tim. Njegov timski kolega, iskusni Alex Lowes, također je bio sjajan i završio je kao sedmi, što je potvrdilo da je Bimota spremna pomrsiti račune vodećim proizvođačima. Njihovi rezultati predstavljaju snažan temelj za ostatak sezone i najavljuju uzbudljivu borbu među konstruktorima.

Bautista i Vierge pali

Nažalost, dan nije bio uspješan za sve. Jedan od glavnih favorita za naslov, Alvaro Bautista, doživio je razočaranje već u ranoj fazi utrke. Iskusni Španjolac pao je u jedanaestom zavoju i bio prisiljen odustati, čime je prvenstvo započeo bez bodova. Težak pad doživio je i Xavi Vierge, čiji se motocikl doslovno raspao nakon incidenta u trećem zavoju. Srećom, Vierge je prošao bez težih ozljeda, no gubitak bodova i uništen motocikl predstavljaju težak udarac. Probleme je imao i GRT Yamaha tim, čija su oba vozača, Remy Gardner i Stefano Manzi, morala odustati. Vikend je loše počeo i prije same utrke za Jakea Dixona iz Honde, koji je zbog loma zapešća zadobivenog na testiranju bio primoran propustiti cijeli događaj.

Ipak, bilo je i onih koji su iz teških pozicija izvukli maksimum. Iker Lecuona, u svom debitantskom nastupu za tvornički Ducati tim, probio se s trinaeste startne pozicije sve do šestog mjesta.

Masià slavio u Supersportu, Bayliss oduševio domaću publiku

U popratnoj utrci Svjetskog Supersport prvenstva pobjedu je odnio Jaume Masià, dok je drugo mjesto pripalo Philippu Öttlu. Ipak, najveće ovacije publike izazvao je domaći vozač Oli Bayliss. Sin legende Troya Baylissa osvojio je treće mjesto i time postao najmlađi Australac u povijesti koji se popeo na pobjedničko postolje u ovoj kategoriji na domaćoj stazi.

Nakon prve utrke, poredak u prvenstvu jasno oslikava događanja s Phillip Islanda. Nicolò Bulega vodi s maksimalnih 25 bodova, a slijede ga junaci dana, Yari Montella s 20 i Lorenzo Baldassarri sa 16 bodova. Sezona je tek počela, no ako je suditi po prvoj utrci, pred nama je godina puna iznenađenja, neizvjesnosti i vrhunskog utrkivanja. Sljedeći izazovi pokazat će je li Bulegina dominacija stvarna prijetnja ili samo bljesak na početku dugog i napornog prvenstva.

Od ostalih vozača u utrci, vrijedi spomenuti Miguela Oliveiru, Portugalca koji je osvojio osmu poziciju i koji je peterostruki pobjednik MotoGP utrke, s tim da je sa svojim BMW-om startao u utrci sa zadnjeg mjesta i napredovao za čak njih 13 u svom debiju za novog proizvođača. Izvukao je Miguel Oliveira maksimum, rekli bi i više od očekivanog. BMW je u ovu sezonu ušao s dva nova vozača. BMW je sigurno za TOP 5 u Superbikeu, ali kako će na kraju proći, vidjet ćemo.

Miguel Oliveira bio je najbolje plasirani vozač bavarskog proizvođača. Njegov timski kolega i debitant u timu, Danilo Petrucci, završio je deseti. Vrijedi istaknuti i impresivan debi Alberta Surre, koji je u svojoj prvoj WorldSBK utrci završio kao deveti.

Foto: Screenshot VOYO

Lorenzo Baldassari nakon utrke je kazao:

"Fantastično se na ovaj način vratiti u Superbike. Iznenađujuće za mene što sam odmah osvojio treću poziciju. Nisam očekivao da ću završiti na podiju".

Foto: Screenshot VOYO

Yari Montella je rekao:

"Iskreno, osjećam se kao pobjednik. Nakon svega što sam prošao prošle godine naporno sam radio ovu zimu jako sam zadovoljan. Jako sam sretan i ponosan na svoj team. Cijelog tjedna smo radili jako naporno. Uživao sam i sad mi je fokus na nedjeljnu utrku".

Nedodirljivi Nicolo Bulega, koji je prošle sezone imao 14 pobjeda i osvojio drugo mjesto u ukupnom poretku, zaključio je:

"Uživao sam voziti na Phillip Islandu. Moj je motor bio nevjerojatan. Lijepo je slaviti u prvoj utrci sezone. Ajmo nastaviti sad ovako".

Foto: Screenshot VOYO

Podsjetimo, Superbike World Championship (WorldSBK), međunarodno motociklističko natjecanje ušlo je u svoju 39. sezonu! Istaknuta, jedna od vodećih utrka u svijetu motociklističkih natjecanja pokrenuta je 1988., a sada ćete je u novoj sezoni moći gledati uživo i na platformi VOYO! Prvenstvo će se održati na 11 staza u Europi te jednoj u Australiji, s kojom je počelo ovo uzbudljivo motociklističko natjecanje!

Foto: Screenshot VOYO

Inače, sezona 2026. donosi tektonske promjene u poretku snaga. Prvi put nakon trinaest godina, prvenstvo počinje bez branitelja naslova. Prošlogodišnji prvak, Toprak Razgatlıoğlu, napustio je seriju i svoju sreću potražio u MotoGP prvenstvu. Njegov odlazak, uz umirovljenje legende Jonathana Ree, otvorio je vrata potpuno novoj generaciji i starim asovima koji traže novu priliku.

Foto: Screenshot VOYO

Najveće promjene dogodile su se u ključnim timovima. Dvostruki svjetski prvak Álvaro Bautista napustio je tvornički Ducati i prešao u satelitsku momčad Barni Spark Racing, gdje će uz punu tvorničku podršku pokušati vratiti stari sjaj. Njegovo mjesto u Aruba.it Racing timu zauzeo je Iker Lecuona, koji će uz pobjednika prve utrke u subotu u Australiji Nicolòa Bulegu činiti udarnu iglu momčadi iz Bologne. U tvorničkom BMW-u, umjesto Razgatlıoglua, stigao je iskusni, spomenuti Miguel Oliveira, koji je debitirao u WorldSBK prvenstvu nakon šest sezona u MotoGP-u. Veliku pažnju privlači i povratak kultnog imena Bimota, koja u partnerstvu s Kawasakijem i vozačima Alexom Lowesom i Axelom Bassanijem cilja na sam vrh.

