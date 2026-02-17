Hrvatski motociklist uveo nas je u novu sezonu spektakla: 'Ima jako puno promjena'

Superbike World Championship (WorldSBK), međunarodno motociklističko natjecanje ušlo je u svoju 39. sezonu! Istaknuta, jedna od vodećih utrka u svijetu motociklističkih natjecanja pokrenuta je 1988., a sada ćete je u novoj sezoni moći gledati uživo i na platformi Voyo!

Sve počinje od 20. do 22. veljače na Phillip Island Grand Prix Circuit trkalištu u Australiji. Uz komentatora Filipa Brkića te stručno vodstvo sjajnog hrvatskog motociklista Lorisa Majcana, u subotu, 21. veljače u 13.00 h Voyo će prenosi WorldSBK Superpole utrku te od 16.00 h WorldSBK prvu utrku, dok je u nedjelju, 22. velječe u istim terminima na redu WorldSBK Tissot Superpole kvalifikacijska utrka i druga WorldSBK glavna utrka.

Razgovarali smo uoči toga s Lorisom Majcanom, trostrukim prvakom Hrvatske u Supersport kategoriji moto utrka i natjecatelju najopasnije utrke na svijetu Isle of Man TT. Loris nam je objasnio što ćemo to gledati na Voyo ovoga vikenda.

Foto: Net.hr

"Superbike je, najlakše rečeno, Svjetsko prvenstvo utrkivanja motora produkcijske baze. Što to znači? Primjerice, odem u dućan i kupim motocikl Yamaha R1, to je baza za te motore koji se utrkuju. Nisu niti blizu isti, ali baza je šasija cestovnog motora i onda od njega naprave najjačeg mogućeg", objašnjava Loris pa nastavlja.

"Razlika između njih i MotoGP je u tome što u MotoGP rade prototipova. Slično kao usporedba Formule 1 i Porsche GT kupa. Znači, Porsche možete kupiti, a formulu ne. Utrka produkcijskih vozila i utrka prototipova, to je razlike. Superbike je liga ispod MotoGP-a, takoreći", objasnio nam je Loris.

Superbike World Championship gledajte na platformi VOYO

Što nas onda očekuje ove sezone u Superbikeu?

"Ducati je ovdje najjači. Prošle godine je prvak bio Turčin Toprak Razgatlıoğlu koji je otišao u MotoGP. Ostao je njegov kolega Talijan Nicolò Bulega koji je završio drugi 2024. i 2025. i bio je najbolji na testiranjima. Prva utrka je u Australiji ovoga vikenda. Ima jako puno novih vozača i promjena u timovima i vidjet ćemo kako će to ići. Ima tu bivših i budućih MotoGP motociklista, a utrkivanje često bude zanimljivije od MotoGP-a", kaže nam Majcan.

'Ovo je prilika za bivše MotoGP vozače'

Gledaju li onda vozači na to kao priliku za MotoGP?

"Prije je bilo tako, sada je drugačije. Superbike ima niže kategorije koje traže manje novca i kojima gledamo mlađe vozača. Superbike je nekada bio odskočna daska za MotoGP, a sada je to uglavnom mjesto za vozače koji nisu uspjeli u MotoGP-u. Grid je pun bivših MotoGP vozača, ali i vozača koji su stigli iz nižih kategorija. Za MotoGP vozače je ovo nešto jeftinija varijanta i tu se dolaze pokazati i mogu biti konkurentniji", kaže nam Loris.

Je li spreman za poziciju stručnog komentatora?

"Spreman sam. Poznajem materiju, komentirao još nisam, ali naučit ću i mislim da znam dobro razgovarati. Tu je i Filip Brkić koji će mi pomoći. Pratim Superbike privatno, volim to i bit će mi gušt komentirati za Voyo", kazao je Loris Majcan.

Foto: Net.hr

Kako teku pripreme za isle of Man TT koji se održava krajem svibnja i početkom lipnja?

"Čekam još motor s kojim ću voziti. Malo se zakomplicirali, ali taj se motor vozi na Supersport svjetskom prvenstvu i tamo će ga testirati. Stigli su neki novi dijelovi za tu moju Yamahu pa sad trebaju testirati tamo u Australiji i vjerujem da će biti spreman za mjesec dana kada ću imati prve testove na Grobniku. Sad se bavim fizičkim pripremama i sponzorima i bit ću spreman", zaključio je Majcan.

