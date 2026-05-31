BEZ DLAKE NA JEZIKU

Poznati glumac javno ponizio Melinu ex Džinović: 'Zašto se nije udala za vodoinstalatera?'

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca progovorio je o bivšoj supruzi glazbenika Harisa Džinovića

31.5.2026.
11:10
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Prije nekoliko tjedana bivša supruga glazbenika Harisa Džinovića (74), Melina Galić (45), udala se za milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda koji je od nje stariji gotovo 30 godina. Vijest je izazvala brojne reakcije u javnosti, a njezin ljubavni izbor komentirao je i poznati glumac te voditelj Dragan Marinković Maca.

Maca pritom nije imao previše lijepih riječi za dizajnericu, a svoje je mišljenje iznio u prepoznatljivom, izravnom stilu tijekom gostovanja u emisiji. 

''Volim ga i ima novca“… Recimo, Melina! Ona je baš, ono… Ima takvih priča. Stvarno ga voli, to se vidi, naravno!'', rekao je Maca u emisiji Magazin In na Pink televiziji. 

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

''Uda se, recimo, za milijardera, a zašto se nije udala za vodoinstalatera?'', dodao je. 

Haris je nedavno ekskluzivno za Net.hr progovorio o bivšoj supruzi Melini. Tada je prokomentirao i to što su novinari pratili njezino vjenčanje iako ona mjesecima nije dala izjavu za medije. 

''To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milijuni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti nitko drugi ne može platiti'', rekao je Haris pa dodao kako njoj medijska pažnja itekako odgovara. 

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

''Pa upravo to radi. To njoj treba. Tko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O njoj više ne bih govorio ništa jer ne želim ni čuti, ni vidjeti, bilo što što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesira. Otišla je i to je to'', dodao je glazbenik. 

Melina DžinovićGlumacHaris Džinović
