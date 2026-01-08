U Berlinu danima vladao opći kaos, a gradonačelnik je htio 'razbistriti glavu': 'Izgubili ste ovu utakmicu'

Oporba u Berlinu traži ostavku gradonačelnika Kaija Wegnera nakon što se doznalo da je igrao tenis dok je oko 45.000 kućanstava na jugu grada, u kojima žive i bogatiji stanovnici i ranjive osobe, ostalo bez struje.

Njemačka javna televizija RBB izvijestila je u srijedu da je Wegner, nakon što je u subotu obaviješten o nestanku struje, otišao igrati tenis sa svojom partnericom Katharinom Günther-Wünsch, visokom dužnosnicom zaduženom za obrazovanje u Berlinu.

Potvrdio, pa promijenio priču

Wegner je to potvrdio u intervjuu za Welt TV, piše Politico.

"Igrao sam tenis od 13 do 14 sati jer sam htio razbistriti glavu. Bio sam dostupan cijelo vrijeme, telefon mi je bio uključen. Odmah sam se vratio i nastavio raditi", rekao je Wegner.

No dan kasnije promijenio je priču. Novinarima je u nedjelju rekao da je cijelo vrijeme bio kod kuće. "Bio sam u svom domu. Doslovno sam se zaključao u kućni ured i odande koordinirao situaciju", rekao je tada.

Foto: Chris Emil Janssen/imago Stock&people/profimedia

'Izgubili ste ovu utakmicu'

Wegner, čija konzervativna stranka CDU upravlja Berlinom u koaliciji sa socijaldemokratima, se zbog toga našao na meti kritike oporbe s lijevog i desnog političkog spektra.

Tobias Schulze, čelnik zastupničkog kluba stranke Die Linke u berlinskom parlamentu, rekao je da Wegnerovo ponašanje pokazuje manjak odgovornosti i empatije.

"Činjenica da je Kai Wegner odlučio igrati tenis umjesto da ode u krizno područje ozbiljno dovodi u pitanje ispunjava li svoju dužnost kao gradonačelnik", rekao je.

Gradonačelnika je kritizirao i krajnje desni Afd. Kristin Brinker, čelnica njihove parlamentarne skupine u Berlinu, poručila je: "Onaj tko u trenutku krize bira slobodno vrijeme na pogrešnom je mjestu. Gospodine Wegner, izgubili ste ovu utakmicu. Vrijeme je da uzmete šešir i odete".

Pronađena mrtva žena

Nestanak struje, koji je trajao pet dana, uzrokovan je podmetanjem požara na energetskom kabelu, a odgovornost je preuzela militantna krajnje lijeva skupina Vulkangruppe. Vlasti su u srijedu potvrdile da je u pogođenom području pronađena mrtva žena u svom domu, iako Wegner tvrdi da zasad nije jasno je li smrt povezana s nestankom struje.

Građani su dodatno ogorčeni nakon što se na društvenim mrežama pojavio video u kojem ga jedan stanovnik oštro kritizira zbog premještanja starijih i nemoćnih osoba u sportsku dvoranu. Gradska uprava htjela je stanovnicima ponuditi hotelski smještaj po cijeni od 70 eura po noćenju. Nakon vala kritika, grad je promijenio odluku i osigurao besplatan smještaj.

Opskrba električnom energijom u potpunosti je obnovljena u srijedu.

