Darko Lazić raspao se na sprovodu brata, mazio lijes i ponavljao: 'Zašto si me ostavio?'

Srpski folk pjevač Darko Lazić danas je u selu Brestač ispratio na posljednji počinak svog brata Dragana (32), koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći na cesti prema Šapcu.

Potreseni Darko, piše Kurir, dok je lijes s tijelom njegova brata na kolicima vožen prema posljednjem počivalištu, mazio je kovčeg i kroz suze ponavljao:

„Obećao si mi da ćemo razgovarati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, moj život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili… Nisam stigao sve ti reći, nismo se tako dogovorili! Nismo se ni oprostili… Proći će sve to, brate, proći će… Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću se pobrinuti za sve, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikome. Zar ovako da te ispraćam?“, ponavljao je neutješni Darko.

„Nisi ti ovo zaslužio, brate moj… Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga“, govorio je kroz jecaje, slomljen od boli.

Dragan Lazić pokopan je na groblju u Brestaču u prisutnosti brojnih članova obitelji, rodbine i prijatelja. Počiva pokraj svog oca Milana, koji je preminuo 2020. godine.

„Zbogom, brate moj“, izustio je Darko na kraju sprovoda, nakon čega su svećenici otpjevali „Hristos Voskrese“.

Karmine su održane u dvorištu obiteljske kuće u Brestaču.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Podsjetimo, Dragan Lazić tragično je poginuo u prometnoj nesreći dok je vozio motocikl. Nesreća se dogodila na cesti Šabac–Valjevo, u mjestu Belotić, dok se vraćao kući.

U nesreći su sudjelovali motocikl Suzuki kojim je upravljao Dragan Lazić i osobni automobil Opel Astra kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 500 građana traži promjenu, roditelji očajni: 'Vrlo je opasno za djecu, auto direktno ide na njih'