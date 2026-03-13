Bizaran kompleks s toboganima NBA legende opet je na prodaju: Ovaj put na sniženju

Luksuzno imanje košarkaške legende Tonyja Parkera (43) u San Antoniju u američkoj saveznoj državi Teksas ponovno je na prodaju – za polovicu prvotne cijene.

Vila s vlastitim aquaparkom, koju je nedavno zauzeo američki streamer Kai Cenat (24) sa skupinom AMP tijekom 30 dana globalnog livestreama, sada traži novog vlasnika za 11 milijuna dolara (oko 9,54 milijuna eura), piše The Real Deal.

Luksuzno imanje prodaje se po sniženoj cijeni

Ogroman kompleks na adresi 9 Rue Parker u luksuznom području Anaqua Springs Ranch prostire se na zemljištu od 53 akra i nudi više od 13.000 četvornih stopa luksuznog stambenog prostora.

Ranije se prodavao za čak 20 milijuna dolara (oko 17 milijuna eura). Kako imanje nije pronašlo kupca, osnivač tvrtke za nekretnine, Erwin Nicholas II (55), sada je odlučio ponuditi nekretninu po znatno povoljnijoj cijeni i nada se da će ovaj put jedinstveno imanje dobiti novog vlasnika.

Kompleks ima vlastiti aquapark: osam bazena, umjetnu planinu, šest tobogana i čak 10,6 metara dugu skakaonicu. Održavanje pritom nije nimalo jeftino – park troši impresivnih 316.000 galona vode.

Za gradnju kuće iz 2009. odvojilo se 59.000 sati rada, potrošeno je 1600 kubičnih metara betona i 59 tona čelika. Unutar se nalazi 10 spavaćih soba, 12 kupaonica, garaža za osam automobila i zasebna kuća za goste. Ljubitelji košarke oduševit će se teretanom s igralištem u stilu San Antonio Spursa te prostorijom s trofejima koja ima bravu na otisak prsta.

Ondje su i stvari za prave obožavatelje luksuza: kino-dvorana sa sjedalicama u stadion stilu, igraonica s arkadnim igrama, vinski podrum za 1500 boca te vrata koja podsjećaju na film Jurski park. Na imanju živi i rezidentna kornjača imena Buldožer.

