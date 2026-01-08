Bulj na meti žestoke kritike: 'Gradonačelniče, je li vas barem malo sram?'

Nezavisna lista dr. Jadrijevića u priopćenju javnosti kritizirala je gradonačelnika Sinja Miru Bulja zbog troškovnika programa manifestacije "Advent u Sinju 2025.", navodnog "rasipništva" i loše organizacije. NL dr. Jadijevića tvrdi da je potrošeno preko 200 tisuća eura, pri čemu se Sinjanima otišle "mrvice" a drugima "astronomski iznosi".

Priopćenje pročitajte u cijelosti:

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama.

Građani se s pravom pitaju.Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Preko 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi!

Dok Sinjanima idu mrvice, Klapa Sinj i gosti 1.300,00 €, Klapa Prijatelji Brnaze 1.000,00 €, Koncert KUD Osinium i gosti 800,00 €, Teo Grčić i bend 2.800,00, i ostali, dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi:

– Mladen Grdović 18.000,00 € (135.612,00 kn)

– Zlatko Pejaković 16.000,00 € (120.534,00 kn)

– Dalmatino 18.500 € (139.379,00 kn)

Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500,00€ + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000,00 €, u Sinju je plaćena 15.000,00 € (113.010,00 kn) za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000,00 – 15.000,00€ u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900,00 € (217.732,60 kn).

Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge 'aranžmane'?

Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore.

Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?", pita u priopćenju Nezavisna lista dr. Jadrijevića.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnici Sinja i Dubrovnika protiv romskih trubača: