FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TKO JE OVO ORGANIZIRAO?' /

Bulj na meti žestoke kritike: 'Gradonačelniče, je li vas barem malo sram?'

Bulj na meti žestoke kritike: 'Gradonačelniče, je li vas barem malo sram?'
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

'Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu', piše NL dr. Jadrijevića.

8.1.2026.
13:02
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nezavisna lista dr. Jadrijevića u priopćenju javnosti kritizirala je gradonačelnika Sinja Miru Bulja zbog troškovnika programa manifestacije "Advent u Sinju 2025.", navodnog "rasipništva" i loše organizacije. NL dr. Jadijevića tvrdi da je potrošeno preko 200 tisuća eura, pri čemu se Sinjanima otišle "mrvice" a drugima "astronomski iznosi".

Priopćenje pročitajte u cijelosti:

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama.

Građani se s pravom pitaju.Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Preko 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi!

Dok Sinjanima idu mrvice, Klapa Sinj i gosti 1.300,00 €, Klapa Prijatelji Brnaze 1.000,00 €, Koncert KUD Osinium i gosti 800,00 €, Teo Grčić i bend 2.800,00, i ostali, dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi:

Mladen Grdović 18.000,00 € (135.612,00 kn)

Zlatko Pejaković 16.000,00 € (120.534,00 kn)

Dalmatino 18.500 € (139.379,00 kn)

Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500,00€ + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000,00 €, u Sinju je plaćena 15.000,00 € (113.010,00 kn) za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000,00 – 15.000,00€ u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900,00 € (217.732,60 kn).

Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge 'aranžmane'?

Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore.

Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?", pita u priopćenju Nezavisna lista dr. Jadrijevića.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnici Sinja i Dubrovnika protiv romskih trubača:

Miro BuljSinjAdvent 2025Lidija Bačić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TKO JE OVO ORGANIZIRAO?' /
Bulj na meti žestoke kritike: 'Gradonačelniče, je li vas barem malo sram?'