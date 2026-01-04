Tek joj je 25 godina, a već ima karijeru u politici: Evo kako izgleda buduća snaha Mire Bulja

Slavljeničko ozračje u obitelji sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja (53) nastavlja se i nakon blagdana. Naime, njegov sin Nediljko Bulj, poznatiji kao Neno, ove subote, 10. siječnja, izgovorit će sudbonosno „da“ svojoj odabranici – 25-godišnjoj Splićanki Piji Cvitković, djevojci koja već sada plijeni pažnju javnosti svojim obrazovanjem, političkim angažmanom i jasnim stavovima.

Pia Cvitković studentica je treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a javnosti je poznata kao pripadnica mlađe generacije koja se aktivno uključila u društvena i politička zbivanja. Kako je ranije pisao Radio NU, godinu dana provela je i u Velikoj Britaniji, gdje je dodatno proširila svoja iskustva i poglede na obrazovanje i društvo.

Osim politike, Pia gaji snažnu ljubav prema kulturi i glazbi. Aktivna je članica splitskog vokalnog ansambla „Harmonija disonance“, koji njeguje hrvatsku tradicijsku glazbu i kulturnu baštinu, čime spaja suvremeni društveni angažman s očuvanjem identiteta i tradicije.

Aktivna u Mostu i županijskoj politici

Od 2022. godine Pia je aktivna članica političke platforme MOST, koju vidi kao političku opciju spremnu na stvarne promjene na svim razinama vlasti. Danas je vijećnica Mosta u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na posljednjim lokalnim izborima bila je i kandidatkinja za dožupanicu, uz Mostova kandidata za župana i saborskog zastupnika Antu Kujundžića. Uz to, obnaša i dužnost potpredsjednice Odbora za statut i poslovnik.

Iako je odrasla u Splitu, Pia je snažno povezana s dalmatinskim zaleđem – njezina obitelj vuče korijene iz Sinjske i Imotske krajine, zbog čega dobro poznaje izazove života izvan urbanih središta. Upravo zato često ističe potrebu ravnomjernog razvoja cijele županije, bez zanemarivanja Zagore i manjih sredina.

Fokus na mlade i obitelji

U svom političkom djelovanju posebno se zalaže za mlade i obitelji. Podržava projekte poput proširenja kapaciteta splitske luke, uvođenja brzih brodskih linija prema otocima, ali i snažnije stambene politike koje bi mladima omogućile ostanak u Hrvatskoj, bez obzira žive li u gradu, na otoku ili u zaleđu.

„Želim da mladi ne moraju birati između doma i dostojanstvenog života. Da ostanak ovdje ne bude žrtva, nego prilika. Pristupačni stanovi, digitalno opremljene škole, bolja zdravstvena skrb i infrastruktura nisu luksuz, to je minimum koji im dugujemo“, poručila je Pia, prenosi Radio NU.

Pred mladim parom je veliko životno poglavlje, a buduća snaha Mire Bulja već sada pokazuje da je riječ o mladoj ženi s jasnim vrijednostima, ambicijama i željom da aktivno sudjeluje u oblikovanju društva u kojem živi.

