Mještani sumnjaju u krivca eksplozije, očevidac: 'Djeca su bila oblivena krvlju, izranjavana'

Novi Vinodolski šokiran je ozlijeđivanjem trojice dječaka u jučerašnjoj snažnoj eksploziji. Mještani sumnjaju da je krivac zaostala mina iz Drugog svjetskog rata, policija potvrđuje da je riječ o pronađenoj napravi, ali ne i kakvoj.

Obišli smo mjesto eksplozije i doznali kako su ozlijeđena djeca. Djeca koja su se jučer ovdje igrala, imala su sreće.

"Radili su ta skloništa svoja. Nešto su iskopali iz zemlje i to su gađali kamenjem i eksplodiralo je", kaže mještanin.

Da su rukama dirali napravu ovo bi mjesto danas bilo mjesto strašne tragedije.

Marijan Krpan, Novi Vinodolski kaže da su jučer oko 14 sati začuli snažnu eksploziju.

"Istrčali smo iz kuće da vidimo šta je. Primijetili smo dvoje djece kako trče usplahireno. Jedan je zaostajao. Šogor se spustio. Primijetio je da je sav u krvi. Pozvali smo hitnu službu. Hitna je relativno brzo došla, nakon 15 tak minuta. U međuvremenu su stigla i druga djeca koja su bila, svi su bili vidno u šoku. Bili su obliveni krvlju, izranjavani. Hitna je uzela, odveli su ih u KBC gdje su ih sanirali. Koliko čujem rane su površinske. Nitko nije, na svu sreću, ozbiljnije ozlijeđen", kaže Krpan.

Potvrdio je to i gradonačelnik Tomislav Cvitković. "Razgovarajući sa ravnateljem bolnice djeca bi, po svemu sudeći, sutra trebala bit puštena svojim kućama."

Nema razloga za zabrinutost

Što su točno 12-godišnjaci pronašli policija još ne govori, ali poručuju mještanima da nema razloga za zabrinutost.

"Tijekom današnjeg dana još je dodatno obavljen protueksplozijski pregled, ponovni, iako je i jučer prije očevida obavljen još jedan, a danas je i uz korištenje psa za detekciju eksploziva obavljen pregled užeg i šireg mjesta događaja kojim nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti odnosno minsko-eksplozivna sredstva", rekla je Ankica Kolić, glasnogovornica.

Mještani sumnjaju da je naprava koja je eksplodirala zaostala bomba iz drugog svjetskog rata. "Ovo vam je bunker tu. Tu su bili talijanski položaji za vrijeme drugog svjetskog rata."

Bila riječ o bombi zaostaloj iz rata, o nekoj koju je tu zakopao neki neodgovorni pojedinac ili o pirotehnici, posljedice su često strašne.

"Te ozljede znaju biti i nažalost često su bile katastrofalne u smislu smrtnih ishoda, a onda ako i ne smrtnih ishoda teških doživotnih invalidnosti. Imali smo mi djece koja su ostajala i bez jedne ruke i bez druge, bez šake, bez dva-tri prsta, bez palca pa ozlijede oka, lica. Svega je tu bilo. Bilo je i perforantnih rana takozvanih kad su rane odnosno ozljede probile grudni koš, trbuh sa ozljedama crijeva-pluća. Svega je bilo", kaže Nado Bukvić, specijalist dječje kirurgije i predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka.

Doživotne traume

Ozljede često nisu samo fizičke. I traume se često nose doživotno.

"Sjećam se jednog dečka iz Gospića kojeg su dovezli u neko kasno poslijeratno vrijeme negdje 2000. godine. On je ostao kompletno bez desne šake, a cijelo vrijeme dok je bio u bolnici nije ni skužio da nema desnu šaku. Dečko ima 12-13 godina. Mi smo ga već pripremali u tom nekom rehabilitacionom smislu, psihološkoj podršci i svemu ostalome, on nije bio ni svjestan. On je u svojoj svijesti pomicao prste i formirao šaku a praktički nije bilo ničega", otkriva Bukvić.

Dijete nije željelo ili moglo prihvatiti da njegove ruke više nema. Potrudimo se svi da ovakve priče ostanu samo u tmurnoj prošlosti. Da od eksplozivnih naprava ne stradavaju barem djeca koja žive u miru.