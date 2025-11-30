Objavljeni detalji eksplozije u Novom Vinodolskom: Evo kako je ozlijeđeno troje djece

Jučer poslijepodne na području Novog Vinodolskog u eksploziji nepoznate naprave ozlijeđeno je troje djece. Liječnička pomoć im je pružena u KBC-u Rijeka, primorsko-goranska policija objavila je detalje događaja.

Obavljen je protueksplozijski pregled i očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi, a danas je obavljen i dodatni protueksplozijski pregled užeg i šireg mjesta događaja, uz korištenje psa za detekciju eksploziva. Policija javlja da nisu pronađeni potencijalno opasni predmeti.

"Prema dosad utvrđenom djeca su stradala nesretnim slučajem prilikom aktiviranja pronađene nepoznate eksplozivne naprave", javlja policija.

Upozorenje policije

"Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju.

Kako bi se izbjegle neželjene posljedice policija će po zaprimanju dojave izići na mjesto pronalaska te pronađene sumnjive i opasne predmete zbrinuti na siguran način te ih potom uništiti prema pravilima struke", upozorava policija.