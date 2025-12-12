Šef Cibalije bijesni: 'Mediji lažu, to ih ne košta toliko'

U nedavnom intervjuu koji je Smail Prevljak dao našem Vehmiru Džamkiću, bosanskohercegovački napadač je otkrio kako su ga upozorili da je zeznuto gostovanje kod Vukovara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kao što znamo, Vukovar igra u Vinkovcima jer njihov stadion u Borovu Naselju ne ispunjava uvjete, a Vinkovci su jedini unutar 30 kilometara kako glasi pravilo, to jest kako je glasilo. Nedavno je to pravilo pomaknuto s 30 na 50 kilometara, što omogućuje Vukovaru "selidbu" u Osijek na Gradski vrt. Ta je selidba osim u HNL-u izazvala reakciju i u drugom rangu hrvatskog nogometa – Prvoj NL, kao i u politici, gdje gradonačelnik Osijeka Ivan Radić (HDZ) navodi kako ga nitko iz Vukovara još nije kontaktirao za unajmljivanje stadiona. Situacija nije ništa drukčija ni s najmodavcem stadiona u Vinkovcima – Cibalijom. Njezin "šef" Damir Mustapić je u nedavnom intervjuu za Glas Slavonije kazao kako ne zna hoće li u 2026. Vukovar igrati u Vinkovcima:

"Ne znam sele li se, nitko nam ništa nije javio. Vidio sam da i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić kaže da se Vukovarci nisu javili s upitom za Gradski vrt, kao što ni nama nitko ništa nije rekao, odlaze li ili ostaju. Kad smo već kod Vukovara 1991., htio bih demistificirati jednu priču koja je sto puta ponovljena u medijima i ljudi je gledaju kao istinu. Stalno se naglašava da stadion Cibalije Vukovarce za jednu sezonu stoji 800-900 tisuća eura. Spominje se i milijun. To je laž! Nismo ih iskamatarili, nismo ih zvali k sebi, oni su molili da dođu, mi smo ponudili uvjete, oni pristali. Samo smo gledali interes našeg kluba, još smo morali izgladiti s našim najvjernijim navijačima, jer oni su bili protiv da bilo kome ustupamo stadion. Pa ni susjedu. Vukovaru 1991. iznajmljujemo stadion za 15 tisuća eura po utakmici, u cijeloj sezoni je to 18 domaćih utakmica, znači 270.000 eura. Sredili su VAR sobu i to je to, pa nije to moglo stajati stotine tisuća eura. U reflektore nisu ulagali jer HNS je procijenio da ima dovoljno 'luksa', a brojčanici na ulazu bili su stari, samo ih je trebalo prebaciti na modernu tehnologiju očitavanja kodova i to je ulaganje od nekoliko tisuća eura. Prema nekoj mojoj procjeni, cijela sezona Vukovar 1991. u Vinkovcima stoji oko 350 tisuća eura, a u javnosti se stalno spominje 800-900, pa i milijun eura. Priča je puštena, već je zaživjela, a nema veze s istinom. Čisto da to raščistimo," zaključio je Mustapić.

Vukovar bi iz Vinkovca trebao iseliti na polusezoni, a kako trenutno vodi borbu za ostanak, njegovim bi seljenjem na Gradski vrt mogli dobiti novi žestoki derbi.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Mourinho otkrio posebnu gestu nakon Lige prvaka: Dobio dar od igrača kojem je dao šansu