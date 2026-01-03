Požar ostavio preko 50 tisuća kućanstava bez struje: Sumnja se na ugrozu društvenog poretka?

Više od 50 tisuća kućanstava i oko 2 tisuća gospodarskih objekata na jugozapadu Berlina ostalo je bez struje zbog požara na električnoj infrastrukturi u noći na subotu.

Policija provodi istragu jer sumnja da je požar podmetnut, a incident se dogodio na jednom kabelskom sklopu u blizini elektrane Lichterfelde.

Trenutačno u Berlinu vladaju niske temperature, a i promet je zbog obilnih snježnih padalina otežan. Vatrogasci su u međuvremenu evakuirali nekoliko pogođenih objekata među kojima i dva doma za starije osobe.

Preuzima ured za borbu protiv kriminala

Policija je preko platforme X javila kako se sumnja da je požar podmetnut, a mediji navode da je istragu preuzeo Pokrajinski ured za borbu protiv kriminala koji preuzima slučajeve kod kojih se sumnja na kaznena djela ugroza društvenog poretka i ona s političkom pozadinom.

U rujnu je na jugoistoku Berlina također podmetnut požar za koji je odgovornost preuzela jedna ekstremno ljevičarska organizacija koja je u sklopu "borbe protiv kapitalizma" time htjela naštetiti gospodarskim zonama u tom dijelu Berlina.

Posljednjih godina su zabilježeni mnogobrojni napadi na infrastrukturu, pogotovo željezničku, što se također opravdava "borbom protiv kapitalističke infrastrukture" tj. prijevoza robe željeznicom.

Prilikom posljednjeg većeg podmetnutog požara na trasi između Koelna i Düsseldorfa u kolovozu danima je bio blokiran i putnički promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Europi.

