Dežurne za vikend: Evo koje su ljekarne otvorene u najvećim hrvatskim gradovima

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima. Provjerite koja ljekarna radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi.

LJEKARNE ZAGREBA

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

LJEKARNE SPLITA

Dežurne ljekarne u Splitu:

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

LJEKARNE RIJEKE

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

LJEKARNE OSIJEKA

Dežurne ljekarne u Osijeku:

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

