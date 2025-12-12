Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci

Nika Fleiss (40), bivša hrvatska skijašica i jedna od najpoznatijih sportskih figura, podijelila je na društvenim mrežama emotivnu poruku povodom šestog mjeseca života svog sina Vala. S

Foto: @nika_fleiss Instagram

U objavi, Nika je sretno podijelila svoj emotivan doživljaj majčinstva, pišući: "Moj mali dječače, danas imaš šest mjeseci. Šest mjeseci otkako si ušao u moj život i promijenio ga zauvijek. Šest mjeseci otkako znam da se srce može dijeliti, a da pritom postane veće nego ikad." Ova poruka odražava njezinu duboku povezanost s djetetom, uz ljubav koja je svaki dan sve jača.

Dalje, Nika piše o tome kako kroz oči svog sina vidi svijet: "U tvojim očima vidim svijet kakav bi trebao biti – čist, iskren i pun čuda." Također, spominje kako joj svaki njegov osmijeh daje snagu, čak i kada misli da je više nema. "U tvom osmijehu nalazim snagu i onda kad mislim da je više nemam," napisala je.

Poruka je također bila ispunjena obećanjima koja Nika daje svom sinu. "Obećavam ti da ću uvijek biti tu. Da ću te štititi kad mogu i pustiti kad moram. Da ću te učiti hrabrosti, ali i nježnosti," poručuje, pokazujući svoju predanost i odgovornost prema svojoj ulozi majke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Važna uloga partnera

Osim sina Vala, u Nikinom životu važnu ulogu ima i njezin partner, Viliam Berković, poduzetnik iz Pule. Viliam se bavi privatnim biznisom, naslijedio je mesnicu i maloprodaju od svog oca, a potom je proširio posao na veleprodaju. Paralelno se bavi turizmom i nekretninama, a Nika je, kako je otkrila u razgovoru za Gloriju, također uključena u njegovu tvrtku, preuzimajući marketinški dio i provodeći rebrending.

Foto: @nika_fleiss Instagram

Nika i Viliam upoznali su se prije šest godina preko zajedničkih prijatelja, a njihova ljubavna priča započela je tek nakon što ga je Nika pozvala na svoj 39. rođendan u Zagrebu. Iako su oboje dijelili interes za dobre gastro priče i somelierske tečajeve, prava veza započela je tek tada, čime je Viliam postao važan oslonac u njenom životu i majčinstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićni vojni šoping Andreja Plenkovića: Hoćemo li modernizirati vojsku?