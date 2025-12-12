FREEMAIL
EMOTIVNA OBJAVA /

Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci

Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci
Foto: Martina Popovcic/pixsell

Bivša hrvatska skijašica, Nika Fleiss, podijelila je emotivnu poruku povodom šestog mjeseca života svog sina Vala

12.12.2025.
14:42
Hot.hr
Martina Popovcic/pixsell
Nika Fleiss (40), bivša hrvatska skijašica i jedna od najpoznatijih sportskih figura, podijelila je na društvenim mrežama emotivnu poruku povodom šestog mjeseca života svog sina Vala. S

Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci
Foto: @nika_fleiss Instagram

U objavi, Nika je sretno podijelila svoj emotivan doživljaj majčinstva, pišući: "Moj mali dječače, danas imaš šest mjeseci. Šest mjeseci otkako si ušao u moj život i promijenio ga zauvijek. Šest mjeseci otkako znam da se srce može dijeliti, a da pritom postane veće nego ikad." Ova poruka odražava njezinu duboku povezanost s djetetom, uz ljubav koja je svaki dan sve jača.

Dalje, Nika piše o tome kako kroz oči svog sina vidi svijet: "U tvojim očima vidim svijet kakav bi trebao biti – čist, iskren i pun čuda." Također, spominje kako joj svaki njegov osmijeh daje snagu, čak i kada misli da je više nema. "U tvom osmijehu nalazim snagu i onda kad mislim da je više nemam," napisala je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nika Fleiss (@nika_fleiss)

Poruka je također bila ispunjena obećanjima koja Nika daje svom sinu. "Obećavam ti da ću uvijek biti tu. Da ću te štititi kad mogu i pustiti kad moram. Da ću te učiti hrabrosti, ali i nježnosti," poručuje, pokazujući svoju predanost i odgovornost prema svojoj ulozi majke.

Važna uloga partnera

Osim sina Vala, u Nikinom životu važnu ulogu ima i njezin partner, Viliam Berković, poduzetnik iz Pule. Viliam se bavi privatnim biznisom, naslijedio je mesnicu i maloprodaju od svog oca, a potom je proširio posao na veleprodaju. Paralelno se bavi turizmom i nekretninama, a Nika je, kako je otkrila u razgovoru za Gloriju, također uključena u njegovu tvrtku, preuzimajući marketinški dio i provodeći rebrending. 

Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci
Foto: @nika_fleiss Instagram

Nika i Viliam upoznali su se prije šest godina preko zajedničkih prijatelja, a njihova ljubavna priča započela je tek nakon što ga je Nika pozvala na svoj 39. rođendan u Zagrebu. Iako su oboje dijelili interes za dobre gastro priče i somelierske tečajeve, prava veza započela je tek tada, čime je Viliam postao važan oslonac u njenom životu i majčinstvu.



Nika Fleiss
EMOTIVNA OBJAVA /
Nika Fleiss podijelila dirljivu poruku sinu za napunjenih šest mjeseci