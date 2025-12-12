Koga ljubi najplaćeniji vozač F1? 76 milijuna dolara mu ništa ne vrijedi naspram nje

Iako ga je Forbes proglasio najplaćenijim vozačem Formule 1 za 2025. godinu procijenivši zaradu na vrtoglavih 76 milijuna dolara, Max Verstappen (28) odavno već ima ono što se ne može kupiti novce - ženu svog života. Njegova dugogodišnja djevojka, devet godina mlađa manekenka Kelly Piquet (37) je njegova najveća podrška, a i sama je odrasla uz Formulu 1. Njezin otac je legendarni Nelson Piquet, a brat Nelson Piquet Jr. također je vozio u F1.

Prije veze s Verstappenom Kelly je bila u vezi s F1 vozačem Daniilom Kvyatom, s kojim je u srpnju 2019. dobila kćer Penelope. Zanimljivo je da je Kvyat samo dan nakon rođenja kćeri osvojio postolje na Velikoj nagradi Njemačke, posvetivši uspjeh upravo Kelly i novorođenoj kćeri. Pet godina kasnije, u svibnju 2025., Piquet i Verstappen postali su roditelji djevojčice kojoj su dali ime Lily. "Dobro došla na svijet, slatka Lily. Naša su srca punija nego ikad - ti si naš najveći dar", napisali su u zajedničkoj objavi.

Piquet je Verstappenova najveća podrška i rijetko propušta njegove utrke. Bila je uz njega kada je osvajao naslove svjetskog prvaka 2021. i 2022., kao i kada je u rujnu 2023. ispisao povijest s deset uzastopnih pobjeda. Unatoč čvrstoj vezi koja traje od 2020. godine, par se ne žuri s vjenčanjem.