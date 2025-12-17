Zagrepčanin koji je preživio najopasniju utrku na svijetu: 'Moraš biti malo lud, što ja jesam'

Ušli smo u staromodno automehaničarsku radionicu u zagrebačkoj Dubravi. Sve je kako i treba: dva automobila su iznad nas, na podu je ulje pa moramo paziti gdje stajemo, na zidu je kalendar s obnaženim djevojkama, dočekuje nas vrijedna ekipa crnih ruku i odmah nam nudi rakijicu koja se nalazi jednom uglu dok je drugi očišćen i spreman za snimanje, a tu nas čeka i protagonist naše priče, Loris Majcan.

Foto: Net.hr

U takvoj atmosferi i u toj radionici rađa se šampion, trostruki prvak Hrvatske u Supersport kategoriji moto utrka. Ipak, Lorisu Majcanu najveći je uspjeh nastup na najopasnijoj utrci na svijetu, utrci Isle of Man TT. Posebna je to utrka koja se održava jednom godišnje na tom otoku veličine Krka između Velike Britanije i Irske.

Najhrabriji motociklisti voze se po ulicama cijeloga otoka pri brzini od gotovo 300 kilometara na sat. U 100 godina utrke poginulo je gotovo 300 vozača, jedne godine čak 11. "118 godina kasnije i dalje se održava i to je najprestižnija, najbrža, najekstremnija i najopasnija utrka na svijetu", priča nam Loris Majcan koji od malih nogu sanja nastup na toj utrci i prošle godine taj si je san ostvario.

'Moraš biti malo lud'

"Prijavio sam se online i tražili su moje reference i rezultate. Vidjeli su moje rezultate s hrvatskih i europskih natjecanja i pozvali me na sastanak, a sastanak znači da dođeš na otok i da svih 247 zavoja staze dugačke 60 kilometara, moraš znati na pamet. Ja sam sedam mjeseci učio iz jednog te istog videa i video igrice i rasturio sam sastanak", rekao nam je Loris, 30-godišnjak dječačkog lica i osmijeha. Zanimljivo, Loris nema dozvolu za vožnju motocikla u prometu, kaže da je to preopasno.

Foto: Net.hr

Samo smo mogli pretpostaviti da je veliki logistički i financijski izazov uopće doći do utrke i zato Loris zahvaljuje svojim sponzorima, ali i nevjerojatnoj ekipi koja mu pomaže cijele godine, a prednjače Lorisov stric i bratić.

Na utrci Isle of Man TT u prosjeku poginu preko dva vozača godišnje, potrebna je posebna doza hrabrosti da se nastupi na takvoj utrci. "To je zapravo velika stvar psihe i psihičke pripreme koju moraš, kao vozač sam sa sobom odraditi i moraš biti spreman na to da ćeš, ako se dogodi nekakav problem i nastradati, jednostavno nastradao si radeći ono što voliš.

Foto: Net.hr

U krajnjem slučaju moraš biti malo genetski lud. Što ja mislim da jesam. Otac mi je vozio utrke, stric se isto bavio utrkama. Nalazimo se u radioni gdje se već četrdeset godina šarafa i sve je u ulju, radi se na automobilima i motociklima tako da smo svi genetski bili određeni za to tako i ja", priča nam entuzijastično Majcan, a cijeli razgovor pogledajte u videu gore.