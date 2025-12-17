FREEMAIL
I NJIMA SU BLAGDANI /

Pseće pivo i smoothie: I 'dlakavci' dobivaju poklone, neki izdvajaju i ozbiljne iznose

Božić je sve bliže, a osim za obitelj, sve više ljudi darove kupuje i za svoje kućne ljubimce

17.12.2025.
17:25
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
Božić je pred vratima, a darovi se ne pripremaju samo za članove obitelji i prijatelje, već i za kućne ljubimce.

"Za mene su oni moji dlakavi mališani, stvarno. Zato i oni ponekad dobiju darove", objašnjava jedna vlasnica ljubimca. 

Klasični darovi, poput plišanih igračaka i poslastica, i dalje su najtraženiji. No, u trendu su i noviteti poput psećeg piva, bezalkoholnog napitka na bazi mesne juhe, te zimski smoothieji od puretine, voća i povrća. Na božićnim sajmovima nude se i maštoviti ručni proizvodi.

"Imamo božićno drvce od brušene kože. Ispunjeno je kokosovim vlaknima, pa čak i ako ga pas uništi i pojede dio, neće mu naškoditi", govori prodavač na božićnom sajmu Bent Drechsler. 

Koliko se troši?

Ako vam sve ovo zvuči čudno, stručnjaci poručuju da darivanje ljubimaca ima i psihološku dimenziju.

"Prirodno je željeti usrećiti svog ljubimca, ali treba paziti da doista usrećujete njega, a ne samo sebe", pojašnjava bihevioralna biologinja i trenerica pasa Marie Nitzschner. 

Prema istraživanju iz 2024., većina vlasnika na darove za ljubimce troši između 10 i 20 eura, dok svaki treći izdvaja i više od 50. No kako se Europa bori s inflacijom, tako će i životinje u obiteljima dobiti nešto skromnije darove.

"Nisam potrošila toliko ove godine, možda oko 50 eura. Prijašnjih godina to je bilo između 100 i 200 eura", priznaje jedna vlasnica. 

A dok se darovi za ljude još traže, oni za pse i mačke uglavnom su već spremni i uredno zapakirani ispod bora. Kojeg psi, sada znamo, mogu i pojesti. 

