Pseće pivo i smoothie: I 'dlakavci' dobivaju poklone, neki izdvajaju i ozbiljne iznose
Božić je sve bliže, a osim za obitelj, sve više ljudi darove kupuje i za svoje kućne ljubimce
Božić je pred vratima, a darovi se ne pripremaju samo za članove obitelji i prijatelje, već i za kućne ljubimce.
"Za mene su oni moji dlakavi mališani, stvarno. Zato i oni ponekad dobiju darove", objašnjava jedna vlasnica ljubimca.
Klasični darovi, poput plišanih igračaka i poslastica, i dalje su najtraženiji. No, u trendu su i noviteti poput psećeg piva, bezalkoholnog napitka na bazi mesne juhe, te zimski smoothieji od puretine, voća i povrća. Na božićnim sajmovima nude se i maštoviti ručni proizvodi.
"Imamo božićno drvce od brušene kože. Ispunjeno je kokosovim vlaknima, pa čak i ako ga pas uništi i pojede dio, neće mu naškoditi", govori prodavač na božićnom sajmu Bent Drechsler.
Koliko se troši?
Ako vam sve ovo zvuči čudno, stručnjaci poručuju da darivanje ljubimaca ima i psihološku dimenziju.
"Prirodno je željeti usrećiti svog ljubimca, ali treba paziti da doista usrećujete njega, a ne samo sebe", pojašnjava bihevioralna biologinja i trenerica pasa Marie Nitzschner.
Prema istraživanju iz 2024., većina vlasnika na darove za ljubimce troši između 10 i 20 eura, dok svaki treći izdvaja i više od 50. No kako se Europa bori s inflacijom, tako će i životinje u obiteljima dobiti nešto skromnije darove.
"Nisam potrošila toliko ove godine, možda oko 50 eura. Prijašnjih godina to je bilo između 100 i 200 eura", priznaje jedna vlasnica.
A dok se darovi za ljude još traže, oni za pse i mačke uglavnom su već spremni i uredno zapakirani ispod bora. Kojeg psi, sada znamo, mogu i pojesti.
