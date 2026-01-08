U jutarnjoj šetnji sunčanim Osijekom, prolaznici su imali priliku vidjeti pravo malo remek-djelo

Ukoliko ste imali priliku ovog sunčanog jutra prošetati uz Dravu u Osijeku, mogli ste naići na snjegovića kako leži na klupici.

Netko ga je napravio drukčije nego inače – polegnutog, kao da je na trenutak zastao usred šetnje ili odlučio predahnuti. Neobičan prizor razbio je uobičajenu zimsku rutinu šetališta i privukao poglede prolaznika,.

U Osijeku je trenutačno -6 stupnjeva, a kasnije tijekom dana ostaje zimski ugođaj. Očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz temperature oko -2°C ili malo iznad, a prema večeri i noći i dalje hladno, s mogućim jačim padom temperatura.

Foto: Bojan Uranjek

Foto: Bojan Uranjek

Foto: Bojan Uranjek

