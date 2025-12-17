Imamo objašnjenje trgovačkog lanca koji već prodaje uskrsne zečiće i jaja, a Božić nije ni došao

Uskrsne dekoracije u jednoj trgovini na Selskoj ulici u Zagrebu šokirale su čitatelja koji nam je snimio zečiće, jaja i natpis "Happy easter" na policama.

Prema toj snimci, trgovački lanac više je nego spreman za uskrsnuće Isusa Krista i prije nego što smo proslavili njegov rođendan. Mnogi se nisu ni opskrbili za Božić, a na policama stoji već podsjetnik na novi trošak.

Objavili smo taj video u ponedjeljak, a odmah smo i poslali upit tom trgovačkom lancu da nam objasne kako je moguće da je na policama prigodni program, ali ne za prigodu koja nam tek stiže. Pitali smo ih i zašto nisu izložene cijene.

'Nema smisla da stoji'

"Uskrsni asortiman nam je već izložen zato što smo robu već zaprimili iz našeg centralnog skladišta, te nema smisla da ista umjesto u prodaji bude u skladištu trgovine. Božićni artikli su zapravo već godinama duži period prije samog Božića u prodaji, nego što je to sada slučaj s uskrsnim artiklima. Osim toga dobar dio naših kupaca se voli opskrbiti na vrijeme dok još ima boljeg izbora", kažu nam.

Na snimci se ne vide cijene pa smo ih upitali jesu li artikli na prodaju:

"Glede cijena, one se svakako nalaze na svakom artiklu, ako ne na privjesnici onda na naljepnici na dnu artikla", objasnili su.

Čitatelj koji nam je poslao snimku samo je kratko komentirao:

"Ma daj?! Oni pred Božić imaju ukrase za Uskrs?! Ne mogu vjerovati", napisao je.

Nije prvi slučaj

Međutim, nije ovo prvi slučaj preuranjene ponude uskrsnih artikala. Krajem prosinca prošle godine britanske supermarkete preplavila su uskrsna jaja. Doduše, oni su sačekali da prođe Božić, ali su isto iznenadili kupce.

"Isus se još nije ni rodio", napisao je tada Gary Evans i podijelio sliku čokoladnih jaja Creme Eggs u Morrisonsu na blagdan sv. Stjepana.

“Jednostavno mislim da nije normalno što je sve tako površno i besmisleno komercijalizirano... nešto je prilično mahnito u tome”, rekao je. Joseph Robinson pronašao je uskršnje slastice u svom lokalnom Morrisonsu u Stoke-on-Trentu.

“Smiješno je jer još nisu stigli maknuti božićne čokolade s polica, a već se pripremaju za Uskrs”, rekao je.