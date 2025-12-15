FREEMAIL
'ISUS SE JOŠ NIJE NI RODIO' /

Je li ovo moguće?! Nije ni prošao Božić, a jedan naš trgovački lanac već prodaje uskrsne ukrase?

Na policama nisu navedene cijene pa nije jasno jesu li proizvodi na prodaju ili samo stoje kao podsjetnik na sljedeći blagdan

15.12.2025.
19:08
Tajana Gvardiol
Čitatelj/net.hr
Dok mnogi još nisu ni posjetili Advent, kupili božićne poklone, a ni otišli u blagdanski minus na računima, jedan trgovački lanac već se priprema za Uskrs. Čitatelj nam je poslao nevjerojatnu snimku iz trgovine na Selskoj ulici u Zagrebu koju je snimio danas (15. prosinca). 

"Ma daj?! Oni pred Božić imaju ukrase za Uskrs?! Ne mogu vjerovati", kaže nam čitatelj koji nam je i poslao snimku. Na njoj se jasno vide zečići, šarena uskršnja jaja, a čak i natpis "Happy Easter". 

Na policama nisu navedene cijene pa nije jasno jesu li proizvodi na prodaju ili samo stoje kao podsjetnik na sljedeći blagdan. Poslali smo upit trgovačkom lancu. Čim dobijemo odgovor objavit ćemo ga.

Nije prvi slučaj

Inače, nije ovo prvi ovakav slučaj. Prošle godine u medijima se pojavila priča kako su krajem prosinca britanske supermarkete preplavila uskršnja jaja. Doduše, oni su sačekali da prođe Božić, ali su isto iznenadili kupce. 

"Isus se još nije ni rodio", napisao je tada Gary Evans i podijelio sliku čokoladnih jaja Creme Eggs u Morrisonsu na blagdan sv. Stjepana.

“Jednostavno mislim da nije normalno što je sve tako površno i besmisleno komercijalizirano... nešto je prilično mahnito u tome”, rekao je. Joseph Robinson pronašao je uskršnje slastice u svom lokalnom Morrisonsu u Stoke-on-Trentu.

“Smiješno je jer još nisu stigli maknuti božićne čokolade s polica, a već se pripremaju za Uskrs”, rekao je. 

UskrsTrgovacki LanacUkrasiUskrsni ZekoJajaSelska CestaZagreb
