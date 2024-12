Na policama u Britaniji već se prodaju uskršnja jaja, kupci zbunjeni: 'Pa Isus se još nije ni rodio!'

Kupce u Ujedinjenom Kraljevstvu zbunila su uskršnja jaja na policama različitih supermarketa u božićno doba. Budući da je Uskrs tek za četiri mjeseca, 20. travnja sljedeće godine, kupci su na društvenim mrežama iskazali zbunjenost pronašavši u prodaji uskršnja jaja i peciva u trgovinama uključujući Morrisons, Tesco i Asda.

Korisnik @Jingle1991, podijelio je sliku čokoladnih zečeva brenda Maltesers u Sainsbury'su na Badnjak uz komentar: "Isus se još nije ni rodio." Stanovnik Margatea Gary Evans podijelio je sliku čokoladnih jaja Creme Eggs u Morrisonsu na blagdan sv. Stjepana.

“Jednostavno mislim da nije normalno što je sve tako površno i besmisleno komercijalizirano... nešto je prilično mahnito u tome”, kaže 66-godišnjak novinskoj agenciji PA. Joseph Robinson pronašao je uskršnje slastice i tematske proizvode Kit-Kat i Kinder Surprise u svom lokalnom Morrisonsu u Stoke-on-Trentu u petak navečer.

“Smiješno je jer još nisu stigli maknuti božićne čokolade s polica, a već se pripremaju za Uskrs”, svjedoči 35-godišnji administrativni službenik za PA. Marketinški konzultant Andrew Wallis priznao je da je bio iznenađen vidjevši jaja u Co-op-u u Kilgettyju, dodajući da to također ilustrira "razmišljanje unaprijed" velikih tvrtki.

"To me natjeralo na razmišljanje kako veliki brendovi uvijek razmišljaju unaprijed i rano planiraju", rekao je za PA 54-godišnjak s otoka Isle of Man, koji daje marketinške savjete industriji fitnessa.

"Moja bi poruka trgovcima bila: dok je planiranje unaprijed važno, također je bitno voditi računa o raspoloženju potrošača."

